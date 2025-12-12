“Ancora una volta una donna impegnata in politica e nelle istituzioni pubbliche è vittima di attacchi e insulti sessisti sui social. Questa volta tocca all’Assessora regionale Giusy Savarino, a cui esprimo anche io la mia solidarietà, insieme a una condanna netta e senza ambiguità ad ogni forma di violenza verbale e di delegittimazione basata sul genere.

Le denunce e le sanzioni però sono strumenti importanti, ma non sufficienti se non si interviene sulle cause profonde di questi fenomeni.

E il sessismo non nasce dal nulla: è il prodotto di una cultura che fatica ancora a riconoscere pienamente l’autorevolezza e la libertà delle donne, soprattutto quando occupano uno spazio pubblico e politico. Per questo il tema dell’educazione è centrale.

L’educazione sessuoaffettiva, ad esempio, rappresenta uno strumento fondamentale anche per insegnare rispetto e linguaggi o la differenza tra il confronto sulle idee e l’attacco alla persona.

Un percorso che continua a essere osteggiato da una parte del dibattito politico, ma che quanto accade in questi mesi a tante donne – tra tutte ricordo quanto denunciato dalla Sindaca di Genova Silvia Salis o ancora come Totò Cuffaro si riferiva all’On. La Rocca Ruvolo nelle intercettazioni diffuse nei mesi scorsi – dimostra essere più che mai necessario.

Vi è poi un monito che deve raggiungere chiunque faccia politica: il confronto in generale può e deve essere anche conflittuale, ma non necessariamente aggressivo, perché è possibile far valere le proprie ragioni, senza ricorrere all’esposizione della persona o all’irruenza dell’attacco.

Tutti motivi per riconoscere e valorizzare il senso di quanto associazioni, famiglie e movimenti da tempo chiedono attraverso l’introduzione dell’educazione sessuoaffettiva nelle scuole.

Trasformiamo le esperienze dolorose in una battaglia comune e di civiltà che non può, non vuole e non deve essere di parte”.

Lo dichiara Mariangela Di Gangi, consigliera comunale del Partito Democratico a Palermo.