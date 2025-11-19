

Calatabiano (Ct) – “La situazione della Strada Provinciale 127 a Calatabiano è ormai diventata insostenibile, e se il Governo regionale è attento davvero ai territori non può più restare in silenzio”. Con queste parole la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, per capire le motovazioni che hanno portato al blocco dei lavori di messa in sicurezza e allargamento del ponte ferroviario sulla SP 127.

L’intervento, finanziato con il Patto per il Sud e approvato con D.D.G. n. 2105/2022, avrebbe dovuto migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza in un’arteria fondamentale per il Comune di Calatabiano. I lavori, iniziati nell’ottobre 2024, sarebbero dovuti concludersi a maggio 2025. “Oggi — denuncia Adorno — il cantiere è fermo da mesi, senza alcuna comunicazione ufficiale, e i cittadini ne stanno pagando ovviamente il prezzo subendo fortissimi disagi”.

Secondo quanto riportato da diverse fonti giornalistiche, il protrarsi dello stop sarebbe riconducibile ai ritardi delle società fornitrici, che non avrebbero rispettato le tempistiche necessarie agli interventi di loro competenza. Dichiarazioni confermate anche dal sindaco di Calatabiano.

La chiusura del tratto di via Monteforte Bianco, in vigore da agosto 2025, ha aggravato ulteriormente la situazione. Il recente danneggiamento di una conduttura principale del gas sulla Statale 114, causato da una ditta subappaltatrice, ha mandato in tilt la circolazione nel centro urbano, costringendo a deviazioni che paralizzano ormai da mesi il traffico locale”.

“L’impossibilità di utilizzare la SP 127 come via alternativa — ha sottolineato Adorno — sta esponendo i cittadini a disagi enormi. Il traffico è in tilt da mesi… un po’ come il governo Schifani! E ancora una volta si mette a rischio anche la gestione di eventuali emergenze sanitarie”.

Con l’interrogazione, la parlamentare regionale catanese del M5S chiede al Governo regionale quali azioni immediate verranno adottate per garantire la ripresa dei lavori, quali penali sono state applicate per il mancato rispetto dei tempi contrattuali.

“Serve un intervento, stavolta davvero rapido — ha concluso la deputata M5S —. La Regione deve assicurando ai cittadini di tutti i territori una viabilità sicura, funzionale e dignitosa”.