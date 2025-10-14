15 Ottobre 2025
Home Voto segreto all’ARS. Pellegrino “Forza Italia favorevole alla abolizione. Necessaria trasparenza e responsabilità verso elettori”

Related Stories

Scuola: Chinnici (PD Sicilia), servizio ASACOM garantito fino a dicembre grazie a nostro emendamento

Scuola: Chinnici (PD Sicilia), servizio ASACOM garantito fino a dicembre grazie a nostro emendamento

14 Ottobre 2025
Tentato femminicidio a Canicattini Bagni, Gilistro (M5S Ars): “Ulteriore episodio di una società che ha perso i propri riferimenti”

Tentato femminicidio a Canicattini Bagni, Gilistro (M5S Ars): “Ulteriore episodio di una società che ha perso i propri riferimenti”

14 Ottobre 2025
PALERMO, MORFINO (M5S): SUBITO INFORMATIVA PIANTEDOSI SU EMERGENZA SICUREZZA

PALERMO, MORFINO (M5S): SUBITO INFORMATIVA PIANTEDOSI SU EMERGENZA SICUREZZA

14 Ottobre 2025

Leggi anche

“Sublime”: l’arte sacra del guatemalteco Chrispapita emoziona Roma

“Sublime”: l’arte sacra del guatemalteco Chrispapita emoziona Roma

14 Ottobre 2025
Scuola: Chinnici (PD Sicilia), servizio ASACOM garantito fino a dicembre grazie a nostro emendamento

Scuola: Chinnici (PD Sicilia), servizio ASACOM garantito fino a dicembre grazie a nostro emendamento

14 Ottobre 2025
Tentato femminicidio a Canicattini Bagni, Gilistro (M5S Ars): “Ulteriore episodio di una società che ha perso i propri riferimenti”

Tentato femminicidio a Canicattini Bagni, Gilistro (M5S Ars): “Ulteriore episodio di una società che ha perso i propri riferimenti”

14 Ottobre 2025
PALERMO, MORFINO (M5S): SUBITO INFORMATIVA PIANTEDOSI SU EMERGENZA SICUREZZA

PALERMO, MORFINO (M5S): SUBITO INFORMATIVA PIANTEDOSI SU EMERGENZA SICUREZZA

14 Ottobre 2025