[Sicilia] Comunali: Minardo (FI), “Ballottaggi siano occasione di unità e riscatto per il centrodestra”

“Ad Agrigento, così come nelle altre realtà dove il centrodestra si è presentato diviso al primo turno, i ballottaggi devono rappresentare un’occasione di riscatto politico e di ritrovata unità”. Lo dichiara il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo.

“È il momento di rimettere al centro i temi che interessano davvero i cittadini – continua Minardo –: governo delle città, servizi, sviluppo, sicurezza, lavoro e qualità della vita. È su questi obiettivi concreti che il centrodestra deve ritrovare compattezza, superando con serietà e responsabilità tensioni e personalismi”.

“L’unità – aggiunge il commissario regionale degli azzurri – la possono realizzare soprattutto gli elettori del centrodestra, anche quelli che al primo turno hanno fatto scelte diverse. A loro rivolgo un appello affinché sostengano i nostri candidati al ballottaggio, come Dino Alonge ad Agrigento e Giuseppe Castiglione a Bronte, consentendo alla coalizione che oggi governa a Roma e sopratutto a Palermo di guidare anche queste città”.

“Come centrodestra abbiamo il dovere di dare segnali chiari di compattezza, andando oltre la normale dialettica territoriale. È evidente a tutti noi che gli atteggiamenti politici di questa fase avranno inevitabilmente un peso anche nelle scelte future e nei percorsi di governo che ci attendono in Sicilia. Spero davvero che, alla fine, prevarranno il senso di responsabilità e l’interesse delle città”, conclude.