PALERMO, MORFINO (M5S): SUBITO INFORMATIVA PIANTEDOSI SU EMERGENZA SICUREZZA

ROMA, 14 ott. – “Insieme ai colleghi dell’opposizione, in aula alla Camera abbiamo chiesto un’informativa urgente del ministro dell’Interno Piantedosi sull’emergenza sicurezza a Palermo, dove l’assurda morte del giovanissimo Paolo Taormina è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di crimini commessi sulle strade del capoluogo siciliano. Uno Stato che non presidia il territorio e lascia che proliferino enormi sacche di degrado, non è uno Stato. Abbiamo già depositato un’interpellanza urgente e continueremo a pretendere che il governo Meloni dia risposte su uno dei temi su cui ha tradito le sue solenni promesse della campagna elettorale: la sicurezza dei cittadini”.

Lo afferma la deputata siciliana del M5S Daniela Morfino.