Palermo, 22/09/2025. “L’incredibile, massiccia partecipazione della società italiana alle manifestazioni contro il genocidio in corso a Gaza, con piazze e strade straripanti di folla da un capo all’altro dello Stivale, testimonia, ove ce ne fosse bisogno, la chiara volontà del Paese: l’eccidio in corso in Palestina va fermato a tutti i costi. L’Italia non può essere complice di questo orrendo massacro: il genocidio in corso è sotto gli occhi di tutti, non lo vede solo chi non vuole vederlo”.

Lo afferma Nuccio Di Paola, coordinatore regionale per la Sicilia del M5S.