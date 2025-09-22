Rete ospedaliera. Di Paola (M5S): Schifani, Faraoni e co. barattano la sanità per interessi di partito





Il coordinatore Cinquestelle: “Appello ai sindaci e ai cittadini. Ribellatevi, noi siamo al vostro fianco”.





Palermo 21 settembre 2025 – “Le denunce dei sindaci del Palermitano e in tutta l’Isola in merito all’indiscriminata e non concertata modulazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere, sono l’ennesima grave dimostrazione di come il governo regionale sembri rispondere a logiche di spartizione politica anziché alle reali esigenze dei cittadini. Quando i siciliani sono lasciati al loro destino nelle barelle dei pronto soccorso, ricordino che lo devono a Schifani, Faraoni e company”.

Lo dichiara il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio di Paola a proposito della protesta dei sindaci siciliani, con in testa il sindaco di Corleone sulla rimodulazione della rete ospedaliera condotta dal governo regionale.

“Noi come forza di opposizione – aggiunge Di Paola – stiamo provando ad opporci con gli strumenti legislativi a questi tagli indiscriminati ma rivolgo un appello ai sindaci ed alle comunità dell’isola a ribellarsi, noi siamo al vostro fianco. A Palazzo d’Orleans stanno scambiando la sanità pubblica per qualche nomina e senza concertazione con chi è responsabile della salute dei cittadini e cioè i sindaci. Il sistema sanità siciliano va’ riformato interamente” – conclude Di Paola.