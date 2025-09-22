“A nome di tutti i deputati regionali di Forza Italia, desidero esprimere le nostre più sentite e profonde condoglianze al Presidente della Regione Siciliana e alla sua famiglia per l’improvvisa e dolorosa scomparsa del fratello, il professor Rosario Schifani.

In questo momento di immenso dolore, la nostra vicinanza va all’amico Renato e ai suoi cari. Oltre al legame istituzionale, è il sentimento di stima e di affettuosa amicizia che ci guida in questo gesto di partecipazione al lutto.

Desideriamo onorare la memoria del Professor Schifani, ricordando la sua vita dedicata allo studio e al sapere, che lo ha reso uno stimato accademico e un faro di cultura e intelligenza. La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità alla quale ha dato il suo prezioso contributo.

Al Presidente Schifani e alla sua famiglia giungano la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera in questo momento di così grande prova.”

Lo dichiara il Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino.

Scomparsa Rosario Schifani, il cordoglio dell’eurodeputato Falcone (FI-PPE)Catania, 22 settembre – «In questo momento di dolore desidero rivolgere, a nome mio ma anche dell’intera comunità di Forza Italia della provincia di Catania, le più affettuose condoglianze al Presidente della Regione, Renato Schifani, per la scomparsa del caro fratello Rosario. Ci sentiamo vicini con amicizia e solidarietà, offrendo un abbraccio che possa rappresentare un sostegno sincero in queste ore di grande tristezza. Al Presidente e alla sua famiglia giunga il nostro più sentito cordoglio». Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capodelegazione FI a Bruxelles e Strasburgo e segretario provinciale FI Catania.

Scomparsa Rosario Schifani, il cordoglio della senatrice Ternullo: “Ha onorato il mondo universitario”

«Esprimo profondo cordoglio al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per la scomparsa del fratello Rosario. La perdita di una persona cara è sempre un dolore incolmabile, e in questo momento desidero manifestare la mia vicinanza e quella della comunità che rappresento. Rosario Schifani, con il suo lungo impegno accademico e scientifico, ha onorato il mondo universitario e dato prestigio alla Sicilia, lasciando un’eredità di valori e competenze che resteranno vive nel tempo. Al Presidente Schifani e alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze e la certezza della mia preghiera.» Lo dichiara in una nota la senatrice Daniela Ternullo.

Morte di Rosario Schifani, il cordoglio del M5S all’Ars

Palermo, 22/09/2025. Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars esprime il proprio cordoglio al presidente della Regione Renato Schifani per la perdita del fratello Rosario.