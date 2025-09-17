18 Settembre 2025
Home Manovra, Di Paola (M5S). “Quote pro deputati? Noi nettamente contrari e gli emendamenti devono essere tutti firmati e discussi uno per uno”

Related Stories

ARS, M5S boccia il Defr, De Luca: “Un libro di fantascienza lontanissimo dalla realtà”

ARS, M5S boccia il Defr, De Luca: “Un libro di fantascienza lontanissimo dalla realtà”

17 Settembre 2025
[Sicilia] Caruso (Fi) risponde a Calenda: “Con governo Schifani Sicilia cresce”

[Sicilia] Caruso (Fi) risponde a Calenda: “Con governo Schifani Sicilia cresce”

17 Settembre 2025
[Sicilia] Siccità. Pellegrino a Catanzaro “PD responsabile miope di bocciatura laghetti artificiali”

[Sicilia] Siccità. Pellegrino a Catanzaro “PD responsabile miope di bocciatura laghetti artificiali”

14 Settembre 2025

Leggi anche

ANCE, PNRR: MASSIMA FLESSIBILITÀ PER COLMARE I RITARDI AL SUD

ANCE, PNRR: MASSIMA FLESSIBILITÀ PER COLMARE I RITARDI AL SUD

17 Settembre 2025
ARS, M5S boccia il Defr, De Luca: “Un libro di fantascienza lontanissimo dalla realtà”

ARS, M5S boccia il Defr, De Luca: “Un libro di fantascienza lontanissimo dalla realtà”

17 Settembre 2025
[Sicilia] Caruso (Fi) risponde a Calenda: “Con governo Schifani Sicilia cresce”

[Sicilia] Caruso (Fi) risponde a Calenda: “Con governo Schifani Sicilia cresce”

17 Settembre 2025
Manovra, Di Paola (M5S). “Quote pro deputati? Noi nettamente contrari e gli emendamenti devono essere tutti firmati e discussi uno per uno”

Manovra, Di Paola (M5S). “Quote pro deputati? Noi nettamente contrari e gli emendamenti devono essere tutti firmati e discussi uno per uno”

17 Settembre 2025