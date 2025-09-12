Luigi Genovese all’AST: Di Paola (M5S): Schifani colma sua incapacità di governo con nomine politiche
Palermo 11 settembre 2025 – “Schifani pensa di mettere una pezza alla sua incapacità di governare l’isola colmandola con le nomine politiche. Un modus operandi tipico delle destre che fa scappare le migliori intelligenze della nostra Isola ma accontenta le appartenenze politiche. Fra due anni quando andremo al governo affideremo le braccia operative della nostra Regione alle migliori intelligenze scegliendole per merito e non per curriculum politico”. E’ il commento del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola alla nomina di Luigi Genovese a presidente dell’AST, Azienda Siciliana Trasporti, da parte del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.