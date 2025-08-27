Serie B, il Palermo vince e continua a vedere la promozione: in quota Venezia ed Empoli puntano all’immediato ritorno in Serie A

ROMA – Buona la prima per Palermo, Venezia ed Empoli. Le tre principali candidate alla promozione vincono al debutto e confermano le loro candidature al salto di categoria, come confermano i bookmaker. Continua a comandare il Palermo di Pippo Inzaghi, il cui primo posto al termine della stagione, come riporta Agipronews, è offerto a 2,75 su BetFlag, seguito a 4,50 dal Venezia e a 7 dall’Empoli, entrambe vogliose di ritornare immediatamente in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. Cade invece lo Spezia, sconfitto in casa dalla Carrarese, e passano a 8 le chances di vittoria finale, così come la Sampdoria, battuta 2-0 a Marassi dal Modena e primo posto che sale a 13.

Per quanto riguarda, infine, le quote promozione, il Palermo vede il salto di categoria, che passa da 2,75 su William Hill agli attuali 1,55. Dietro ai siciliani c’è sempre il Venezia, in lavagna a 2,50, seguito dall’Empoli a 3 e del trio Spezia, Sampdoria e Monza, tutte offerte a 3,50.