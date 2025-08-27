

PALERMO, 27/08/2025.“Apprendiamo dalla stampa che Schifani si sarebbe impegnato, di nuovo, a finanziare il film su Biagio Conte. Ce la faranno, alla fine, i nostri eroi del governo a finanziare la produzione del film per rimediare all’ennesimo disastro targato assessorato turismo guidato da Fratelli d’Italia e Film Commission? Il dubbio, visti i precedenti, è legittimo. Di certo in questa vicenda ci sono solo le figuracce in serie rimediate da questo governo regionale”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Speriamo – continua Antonio De Luca – che quello di Schifani non sia l’ennesimo annuncio seguito dal nulla. La pellicola che dovrà narrare la vita e le opere del frate francescano recentemente scomparso avrebbe meritato ben altro trattamento di quello sinora riservatogli dalla Regione, ma purtroppo ormai non ci meravigliamo più di nulla. Troppo spesso il presidente e i suoi assessori hanno dimostrato che per loro l’importante è far sapere, non saper fare”.

“È assurdo – aggiunge il capogruppo M5S – che Schifani aspetti che gli scandali finiscano sui giornali per muoversi. Anche in questo caso, secondo quanto riportato dalla stampa, avrebbe ignorato i tentativi di contatto della produzione, salvo cercarla appena lo scandalo è finito sui giornali. Dopo il no della Film Commission ci saremmo aspettati che il presidente facesse il diavolo a quattro come quando, nella sala Vip dell’aeroporto di Palermo, mobilitò un esercito di ispettori dell’Asp per qualche cornetto e un po’ di caponata che gli sarebbero apparsi poco freschi. Ma evidentemente la memoria di Biagio Conte vale molto meno dei palati sopraffini dei frequentatori vip dello scalo aeroportuale palermitano. Peccato!”.

