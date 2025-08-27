27 Agosto 2025
Home Film su Biagio Conte, De Luca (M5S Ars). “La nuova promessa di Schifani andrà in porto? Di certo c’è solo l’ennesima figuraccia del governo”

Related Stories

PSR Sicilia, Sunseri (M5S): «Si proroghi la scadenza del 30 agosto, troppe criticità per le aziende agricole»

PSR Sicilia, Sunseri (M5S): «Si proroghi la scadenza del 30 agosto, troppe criticità per le aziende agricole»

26 Agosto 2025
[Sicilia] Politica regionale. Caruso “Forza Italia prima di tutto e di tutti”

[Sicilia] Politica regionale. Caruso “Forza Italia prima di tutto e di tutti”

25 Agosto 2025
ON. IDA CARMINA (M5S): Dissalatori a Porto Empedocle e in Sicilia, sprechi e proclami. Meloni e Schifani prendono  in giro cittadini e territorio

ON. IDA CARMINA (M5S): Dissalatori a Porto Empedocle e in Sicilia, sprechi e proclami. Meloni e Schifani prendono  in giro cittadini e territorio

25 Agosto 2025

Leggi anche

Serie B, il Palermo vince e continua a vedere la promozione: in quota Venezia ed Empoli puntano all’immediato ritorno in Serie A

Serie B, il Palermo vince e continua a vedere la promozione: in quota Venezia ed Empoli puntano all’immediato ritorno in Serie A

27 Agosto 2025
Lotto: ad Aci Castello ed Erice doppietta da 23mila euro

Lotto: ad Aci Castello ed Erice doppietta da 23mila euro

27 Agosto 2025
Gaza: Save the Children all’ONU, l’indecisione è complicità, mentre i bambini muoiono di fame

Gaza: Save the Children all’ONU, l’indecisione è complicità, mentre i bambini muoiono di fame

27 Agosto 2025
Messina, cadavere di cane abbandonato in una valigia a Contesse: LNDC Animal Protection denuncia e lancia l’appello: “Chi sa parli”

Messina, cadavere di cane abbandonato in una valigia a Contesse: LNDC Animal Protection denuncia e lancia l’appello: “Chi sa parli”

27 Agosto 2025