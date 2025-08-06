



Palermo, 06/08/2025. “Solo un milione in più lo stanziamento per contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Noi ne avevamo chiesto due, con un emendamento a firma Marano e Schillaci, ma il governo si è limitato al contentino”.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars.

“ È sempre – dicono i parlamentari M5S – una boccata d’ossigeno per tantissime famiglie oggi con l’acqua alla gola anche a causa della soppressione del reddito di cittadinanza deciso dal governo Meloni, ma si poteva e si doveva fare di più. Torneremo alla carica nelle prossime manovre”.

