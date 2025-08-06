Palermo, 06/08/2025. “Finalmente tante strade provinciali della Sicilia non saranno più ridotte a mulattiere come lo sono attualmente. Grazie a un nostro emendamento sono stati stanziati 5 milioni in più per la loro manutenzione straordinaria”.

Lo affermano i deputati del M5S Antonio De Luca e Nuccio Di Paola, rispettivamente capogruppo del Movimento e vicepresidente dell’Ars, dopo l’ok all’articolo 9 della manovra-ter in discussione a Sala d’Ercole.