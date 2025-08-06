Ponte sullo Stretto, Ternullo (FI): “Traguardo cruciale per rilancio di Sicilia e Italia”

“L’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un traguardo fondamentale verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica, cruciale per il rilancio del Sud, della Sicilia e per lo sviluppo dell’intero Paese. Questo progetto è stato al centro dell’impegno politico di Silvio Berlusconi, che ha sempre creduto nella sua importanza. E oggi, grazie al lavoro compatto del governo di centrodestra, stiamo realizzando un sogno, che punta dritto verso il futuro”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

