COLLURA RACCONTA SCIASCIA NEL FILM DI DIEGO ROMEO

(di Beniamino Biondi) All’interno dell’omaggio per gli ottanta anni di Matteo Collura, il documentario di Diego Romeo su Sciascia ha reso un prezioso servigio a entrambi gli scrittori. Collura ha raccontato Sciascia senza retorica costruendo un percorso letterario e civile dagli esordi fino alla morte. Raccontando Sciascia ne ha narrato i luoghi, i sentimenti del tempo, gli incontri e le battaglie, attraverso i titoli dei suoi libri e il percorso dimidiato tra pessimismo e favola. Per contro, il racconto di Sciascia si proietta specularmente come un ritratto dello stesso Matteo Collura, risuonando dal dorato tirocinio del maestro all’autonomia assoluta che lo pone oggi tra i massimi scrittori siciliani. Merito del filmato all’autore Diego Romeo, regista inquieto e tenacemente allusivo, che, con un racconto secco che non dispregia il candore naturale della poesia, ha composto una cartografia reale e insieme immaginaria della Sicilia, attraverso i suoi numerosi materiali d’archivio e talune scelte stilistiche di grande innovazione, come per esempio gli atti teatrali ripresi sulla marna bianca della Scala dei Turchi o tra le rovine della valle dei templi, in una liturgia profana di icastica e potente performatività visiva.