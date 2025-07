Roma, 22 lug. – “Quanto accaduto durante il Consiglio comunale di Paceco è un episodio vergognoso e indegno delle istituzioni democratiche. Le frasi sessiste pronunciate dal consigliere Salvatore Ricciardi nei confronti della nostra deputata regionale Cristina Ciminnisi non possono essere derubricate a semplice ‘scivolone’. Sono un inaccettabile atto di violenza istituzionale, lesivo della dignità non solo dei diretti interessati, ma di ogni donna che ogni giorno lotta contro stereotipi e discriminazioni. Usare il corpo e il modo di essere di una donna come arma politica è sessismo puro, specchio di una cultura maschilista che non ha nulla a che vedere con il confronto democratico e che deve essere isolata e condannata senza ambiguità. Il M5S starà sempre con chi crede nella politica come servizio, non come teatro di insulti e vergognose prevaricazioni”.

