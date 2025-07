Gela (CL) 11 luglio 2025 – “Mentre Fratelli d’Italia va in frantumi, il presidente Schifani approfitta per proporre una rete ospedaliera che sembra rispondere a logiche di spartizione politica per una sua ricandidatura a discapito del diritto alla salute dei siciliani. Saltano posti letto negli ospedali di comuni dove non ci sono amici di partito o dove ci sono avversari politici come a Gela, mentre aumentano laddove vi sono sponsor politici come a Paternò, città di La Russa. Ci opporremo con fermezza a questa bozza che non ha nessun criterio oggettivo, lottando a muso duro nell’interesse di tutti i siciliani”.

Lo ha detto il vice presidente dell’ARS e Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, intervenendo a Gela dove, su impulso del primo cittadino, si è discussa la bozza di rete ospedaliera presentata dal governo Schifani.

“Il Presidente Schifani – ha aggiunto Di Paola – vuole accelerare con la sua azione politica disastrosa per riproporre la sua ricandidatura. Il fronte alternativo sceso in piazza il 15 giugno alla manifestazione #SanitàXTutti deve essere adesso compatto con una proposta chiara e credibile che metta il diritto alla salute al primo posto” – ha concluso.