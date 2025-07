Bruxelles, 11 lug – «In questa fase storica l’Europa non può permettersi passi falsi o vuoti di guida. I cittadini ci hanno chiesto di rimboccarci le maniche per rimodernare l’UE. Per questo Forza Italia ha scelto con coerenza di respingere la mozione di censura alla Commissione, stoppando strumentalizzazioni e tatticismi. Adesso tocca alla presidente Ursula Von der Leyen e ai commissari dimostrare capacità di governo e d’ascolto, lavorando sulle priorità per l’Ue: taglio della burocrazia, sostegno alle imprese e rilancio della produttività, stop a derive ideologiche sull’ambiente». Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, all’indomani della bocciatura della mozione di censura alla Commissione UE.

«Noi di Forza Italia, europeisti senza se e senza ma – ha aggiunto Falcone – continueremo a fare la nostra parte, fuori da ogni equivoco, con la forza delle idee e la determinazione a riformare l’Europa rispettando le aspettative di famiglie e imprese, per dare a questa legislatura una sempre maggiore impronta popolare».

