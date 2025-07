«La salute non ha bandiere. Di fronte ai nuovi rilievi ambientali che confermano dati preoccupanti nell’aria, a seguito dell’incendio presso l’impianto Ecomac di Augusta, non posso restare in silenzio. È mio dovere, prima come cittadina e poi come rappresentante del territorio, alzare la voce per chiedere che si intervenga con urgenza.» Così la senatrice Daniela Ternullo commenta i risultati resi noti da ARPA Sicilia, che mostrano concentrazioni elevate di agenti inquinanti in un’area già colpita e provata.

«Nei giorni successivi all’incendio avevamo condiviso dati rassicuranti, ma oggi il quadro è cambiato – continua la senatrice. E con esso deve cambiare il livello di attenzione. I cittadini di Melilli e delle zone limitrofe stanno pagando un prezzo troppo alto. Respirano da giorni aria insalubre, vivono nell’incertezza, tra preoccupazione e rabbia. Non possiamo permettere che tutto questo venga normalizzato».

Motivo per cui la senatrice di Forza Italia rivolge un appello deciso: «Non è il momento delle polemiche, ma delle azioni concrete – conclude Ternullo. Serve bonificare, monitorare, proteggere. La salute non può più aspettare».