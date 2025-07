Stanno facendo clamore le ultime (ma non ultime in quanto riferite nel corso degli anni seppur con meno enfasi di quella attuale) notizie in merito alle dichiarazioni dell’ex maresciallo Canale, oggi tenente colonnello in pensione, definito braccio destro del Giudice Paolo Borsellino.

Ma chi è l’ex carabiniere?

Per alcuni un eroe, per altri un uomo sul cui operato, nonostante le sentenze assolutorie, aleggiano diverse ombre.

A parte i pentiti che poi lo accusarono, e dalle cui accuse venne assolto, val la pena di ricordare il riferimento a quattro collaboratori – evidentemente ritenuti validi da Canale – ha fatto riferimento nel corso della sua audizione in Commissione antimafia:

Vincenzo Calcara (rispetto il quale non ho altro da aggiungere se non ribadire che si trattò di un falso pentito, così come da sentenza della mia assoluzione per averlo definito tale);

Rosario Spatola e Giacoma Filippello, rispetto i quali Borsellino nel ’91 dinanzi al Csm dichiarò non solo che probabilmente lo Spatola non era inserito in ‘Cosa Nostra’, ma che era venuto a conoscenza che lo Spatola e la Filippello – testi nello stesso procedimento – venivano fatti incontrare, e che le loro dichiarazioni poi collimavano perfettamente. Questo, oltre a mettere in discussione l’attendibilità dei due testi, lasciava presupporre ci fosse il rischio di dichiarazioni concordate anche di altri collaboranti;

Elisabetta Grimaldi, la cui attendibilità la si può evincere da quanto dichiarato in udienza (se ne consiglia la lettura).

La storia di Canale inizia nel ’78 con la morte di Peppino Impastato, quando prendendo parte alle indagini avvalora la tesi del suicidio.

Per i giudici, un depistaggio condotto con il generale dei carabinieri Antonio Subranni e di altri due sottoufficiali dell’Arma, con un processo conclusosi per prescrizione.

Tra pentiti, falsi pentiti come Calcara, e mancanza di riscontri, la storia giudiziaria italiana è costellata da interminabili processi che non rendono giustizia alle parti offese alla verità, e neppure agli imputati.

Le sentenze tardive sono di per sé un’ingiustizia, sia che vedano condannati o assolti gli imputati, ed è anche in quest’ottica che va visto il processo Canale, a prescindere da quello che ognuno di noi può pensare, del resto quello che conta sono le sentenze.

La vera storia giudiziaria dell’ex maresciallo Canale, comincia nel 1996, quando diversi collaboratori di giustizia lo accusano di essere colluso con la mafia.

Un processo conclusosi otto anni dopo, nel 2004, con l’assoluzione dell’imputato “perché il fatto non sussiste”.

Nel luglio del 2008, la seconda assoluzione in appello, alla quale fa seguito il ricorso da parte della Procura Generale di Palermo.

Un dato è certo, il tenente colonnello Carmelo Canale venne assolto da tutte le accuse.

Ma parlare di una sentenza senza sapere da cosa scaturirono le indagini e il processo, sarebbe come parlare di una ciliegina senza accennare alla torta.

Per comodità di lettura, riportiamo il sommario degli atti transitati nel fascicolo processuale, con i link ai vari volumi:

SOMMARIO

VOLUME 1 (cliccaci su per scaricare il documento e leggerlo)

CAP. I Vol. 1 Pag. nr. 1

1. Premessa Vol. 1 Pag. nr. 2

2. Le complessive emergenze probatorie: Introduzione Vol. 1 Pag. nr. 8

3. Le generiche propalazioni accusatorie nei confronti di CANALE Carmelo di essere “corrotto” e a “disposizione dei mafiosi” Vol. 1 Pag. nr. 24

Le dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 1 Pag. nr. 25

Le dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 1 Pag. nr. 31

Le dichiarazioni di MILAZZO Francesco Vol. 1 Pag. nr. 37

Le dichiarazioni di CASCIO Antonio Vol. 1 Pag. nr. 40

Le dichiarazioni di BONO Pietro Vol. 1 Pag. nr. 43

Le dichiarazioni di DI BENEDETTO Vito Vol. 1 Pag. nr. 51

Le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 1 Pag. nr. 57

Le dichiarazioni di BRUSCA Emanuele Vol. 1 Pag. nr. 70

Le dichiarazioni di DI CARLO Francesco Vol. 1 Pag. nr. 76

Le dichiarazioni di LA BARBERA Gioacchino Vol. 1 Pag. nr. 82

Le dichiarazioni di DI MAGGIO Baldassare Vol. 1 Pag. nr. 104

Le dichiarazioni di PAOLUCCI Sofia Vol. 1 Pag. nr. 113

Le dichiarazioni di PALAZZOLO Salvatore Vol. 1 Pag. nr. 116

Le dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 1 Pag. nr. 124

Le dichiarazioni di ZICHITTELLA Carlo Vol. 1 Pag. nr. 127

Le dichiarazioni di CANINO Leonardo Vol. 1 Pag. nr. 131

Le dichiarazioni di SAVONA Salvatore Fabio Vol. 1 Pag. nr. 136

Le dichiarazioni di SALVO Gabriele Vol. 1 Pag. nr. 138

Le dichiarazioni di BARRACO Gaspare Vol. 1 Pag. nr. 141

CAP. II: RAPPORTI E CONDOTTE IN CONTESTAZIONE RELATIVI AL PERIODO DI SERVIZIO IN PARTINICO DI CANALE CARMELO Vol. 1 Pag. nr. 144

1. Introduzione Vol. 1 Pag. nr. 145

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 1 Pag. nr. 145

Dichiarazioni di DI CARLO Francesco Vol. 1 Pag. nr. 152

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 1 Pag. nr. 158

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 1 Pag. nr. 160

Dichiarazioni di D’AGOSTINO Benedetto Vol. 1 Pag. nr. 165

Dichiarazioni di DE DONNO Giuseppe Vol. 1 Pag. nr. 169

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 1 Pag. nr. 177

Dichiarazioni di ZANCA Salvatore Vol. 1 Pag. nr. 182

Dichiarazioni di PALAZZOLO Salvatore Vol. 1 Pag. nr. 188

CAP. III: RAPPORTI E CONDOTTE IN CONTESTAZIONE NELLA ZONA DI MARSALA Vol. 1 Pag. nr. 205

1. Rapporti con i componenti della famiglia mafiosa di Marsala e con soggetti ad essa “vicini” Vol. 1 Pag. nr. 207

I D’AMICO E CAPRAROTTA

1) La vicenda di VULTAGGIO Giuseppe Vol. 1 Pag. nr. 208

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 1 Pag. nr. 210

Dichiarazioni di MAGGIO Francesco Vol. 1 Pag. nr. 228

Dichiarazioni di FEDERICO Francesco Vol. 1 Pag. nr. 241

Dichiarazioni di ANALDI Antonino Vol. 1 Pag. nr. 245

1.A) I rapporti con D’AMICO E CAPRAROTTA Vol. 1 Pag. nr. 253

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 1 Pag. nr. 253

Dichiarazioni di CANINO Leonardo Vol. 1 Pag. nr. 256

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Carlo Vol. 1 Pag. nr. 263

A.II) I Luoghi d’incontro e di riunione Vol. 1 Pag. nr. 286

A) Esercizi pubblici: i bar Vol. 1 Pag. nr. 286

A.1) Bar Capriccio (ex Spatafora) Vol. 1 Pag. nr. 286

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 1 Pag. nr. 287

Dichiarazioni di FEDERICO Francesco Vol. 1 Pag. nr. 289

Dichiarazioni di DI PIETRA Alberto Vol. 1 Pag. nr. 291

A.2) Bar Aloha Enzo e Nino Vol. 1 Pag. nr. 299

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Carlo Vol. 1 Pag. nr. 299

A.3) Il bar dell’Ospedale Vol. 1 Pag. nr. 300

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Carlo Vol. 1 Pag. nr. 300

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Ignazio Vol. 1 Pag. nr. 308

Dichiarazioni di ANGILERI Giacomo Vol. 1 Pag. nr. 317

A.4) Incontri generici Vol. 1 Pag. nr. 334

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Ignazio Vol. 1 Pag. nr. 334

B) La clinica Morana Vol. 1 Pag. nr. 336

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Carlo Vol. 1 Pag. nr. 337

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 1 Pag. nr. 345

Dichiarazioni di FERRANTE Giovan Battista Vol. 1 Pag. nr. 349

B.1) La conoscenza di CAPRAROTTA Francesco Vol. 1 Pag. nr. 352

Dichiarazioni di MORANA Vol. 1 Pag. nr. 352

Dichiarazioni di D’ANTONI Vol. 1 Pag. nr. 358

B.2) L’incontro con CAPRAROTTA Francesco alla Clinica Morana Vol. 1 Pag. nr. 367

VOLUME 2 (cliccaci su per scaricare il documento e leggerlo)

B.3) La presenza di CAPRAROTTA e di altri mafiosi Vol. 2 Pag. nr. 376

C) Lo studio odontotecnico di GENCO Nicolò Vol. 2 Pag. nr. 380

Dichiarazioni di FEDERICO Francesco Vol. 2 Pag. nr. 384

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 391

Dichiarazioni di GENCO Nicolò Vol. 2 Pag. nr. 395

Dichiarazioni di POLIMENO Rocco Vol. 2 Pag. nr. 427

D) Gli incontri da DEMMA Vol. 2 Pag. nr. 443

Dichiarazioni di BARRACO Gaspare Vol. 2 Pag. nr. 443

Dichiarazioni di DI CARLO Francesco Vol. 2 Pag. nr. 450

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Carlo Vol. 2 Pag. nr. 455

Dichiarazioni di CANINO Leonardo Vol. 2 Pag. nr. 460

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 463

E) La ricerca della Fiat Regata con i cadaveri di CAPRAROTTA e D’AMICO Vincenzo Vol. 2 Pag. nr. 474

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 474

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 2 Pag. nr. 489

II) Rapporti con FEDERICO Francesco Vol. 2 Pag. nr. 497

Dichiarazioni di MESSINA Francesco Vol. 2 Pag. nr. 501

Dichiarazioni di CANINO Leonardo Vol. 2 Pag. nr. 504

III) Rapporti con gli INTORCIA Vol. 2 Pag. nr. 513

Dichiarazioni di BONO Pietro Vol. 2 Pag. nr. 513

Dichiarazioni di ANALDI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 520

Dichiarazioni di D’AMICO Pietro Vol. 2 Pag. nr. 522

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 525

Dichiarazioni di INTORCIA Antonio Vol. 2 Pag. nr. 529

IV) Rapporti con imprenditori marsalasi “vicini” a Cosa Nostra Vol. 2 Pag. nr. 550

A) Stefano SANTO e i MIRABILE Vol. 2 Pag. nr. 550

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 550

Dichiarazioni di DI BENEDETTO Vito Vol. 2 Pag. nr. 552

Dichiarazioni di DI PIETRA Alberto Vol. 2 Pag. nr. 556

Dichiarazioni di FEDERICO Francesco Vol. 2 Pag. nr. 561

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 2 Pag. nr. 562

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 2 Pag. nr. 568

B) Uccio MESSINA Vol. 2 Pag. nr. 573

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 2 Pag. nr. 573

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 577

V) Rapporti con CURATOLO Rocco e collegamenti tra le famiglie mafiose di Marsala e Salemi Vol. 2 Pag. nr. 619

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 621

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 2 Pag. nr. 628

Dichiarazioni di D’AMICO Pietro Vol. 2 Pag. nr. 630

CAP. IV: RAPPORTI E CONDOTTE IN CONTESTAZIONE NELLA ZONA DI MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO Vol. 2 Pag. nr. 633

A. MESSINA Francesco detto Mastro Ciccio e LOMBARDINO Paolo Vol. 2 Pag. nr. 635

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 2 Pag. nr. 635

Dichiarazioni di MILAZZO Francesco Vol. 2 Pag. nr. 637

Dichiarazioni di CASCIO Antonio Vol. 2 Pag. nr. 659

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 2 Pag. nr. 662

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 2 Pag. nr. 669

Dichiarazioni di DE DONNO Giuseppe Vol. 2 Pag. nr. 681

Dichiarazioni di D’AGOSTINO Benedetto Vol. 2 Pag. nr. 685

VOLUME 3 (cliccaci su per scaricare il documento e leggerlo)

B. AGATE Giovan Battista ed altri uomini d’onore di Mazara e Campobello di Mazara Vol. 3 Pag. nr. 701

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 3 Pag. nr. 701

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 3 Pag. nr. 703

Dichiarazioni di BONO Pietro Vol. 3 Pag. nr. 709

C. MESSINA DENARO Matteo Vol. 3 Pag. nr. 714

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 3 Pag. nr. 714

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 3 Pag. nr. 721

Dichiarazioni di INGRASCIOTTA Giovanni Vol. 3 Pag. nr. 725

Dichiarazioni di MISITI Francesco Vol. 3 Pag. nr. 741

Confronto INGRASCIOTTA Giovanni e LOMBARDINO Vito Vol. 3 Pag. nr. 742

CAP. V: RAPPORTI E CONDOTTE IN CONTESTAZIONE NELLA ZONA DI SALEMI Vol. 3 Pag. nr. 770

IL CONTESTO SALEMITANO Vol. 3 Pag. nr. 771

A) I SALVO di Salemi Vol. 3 Pag. nr. 772

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 3 Pag. nr. 772

Dichiarazioni di FEDERICO Francesco Vol. 3 Pag. nr. 776

Dichiarazioni di VACCARINO Antonino Vol. 3 Pag. nr. 793

B) CASCIOLO, PANDOLFO e GIAMMARINARO Vol. 3 Pag. nr. 804

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 3 Pag. nr. 805

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 3 Pag. nr. 827

Dichiarazioni di CIRROTTA Giovanni Vol. 3 Pag. nr. 837

Dichiarazioni di LOMBARDO Benedetto Vol. 3 Pag. nr. 842

Dichiarazioni di FEDERICO Francesco Vol. 3 Pag. nr. 851

Dichiarazioni di MESSINA Francesco Vol. 3 Pag. nr. 865

Dichiarazioni di BONO Pietro Vol. 3 Pag. nr. 870

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 3 Pag. nr. 875

Dichiarazioni di SALVO Gabriele Vol. 3 Pag. nr. 879

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 3 Pag. nr. 880

CAP. VI: LE TRAME SOGGETTIVE DI RIFERIMENTO Vol. 3 Pag. nr. 883

CAP. VII: LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI A SERVIZIO DI COSA NOSTRA ED I FAVORI A BENEFICIO DI ALTRI SOGGETTI Vol. 3 Pag. nr. 893

Introduzione Vol. 3 Pag. nr. 894

I) Intervento nelle indagini per l’omicidio di FERRARA Giuseppe Vol. 3 Pag. nr. 895

A) Il fatto Vol. 3 Pag. nr. 895

B) Le indagini della P.G. Vol. 3 Pag. nr. 903

B) Il ruolo di CANALE nello sviamento delle indagini Vol. 3 Pag. nr. 908

Dichiarazioni di PATTI Antonio. Vol. 3 Pag. nr. 908

Dichiarazioni di CANINO Leonardo. Vol. 3 Pag. nr. 927

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo. Vol. 3 Pag. nr. 934

Dichiarazioni di SANTOMAURO Bartolomeo. Vol. 3 Pag. nr. 934

Dichiarazioni di MALAFARINA Antonio. Vol. 3 Pag. nr. 938

II) Ruolo svolto da CANALE Carmelo nelle indagini sull’omicidio di RUSSO Giuseppe e COSTA Filippo Vol. 3 Pag. nr. 954

III) Ruolo svolto da CANALE Carmelo nelle indagini sull’omicidio di IMPASTATO Giuseppe Vol. 3 Pag. nr. 959

VOLUME 4 (cliccaci su per scaricare il documento e leggerlo)

IV) L’incontro nello studio di GENCO tra CANALE e AGATE G.B. in relazione al processo per l’omicidio LIPARI Vol. 4 Pag. nr.1060

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo. Vol. 4 Pag. nr.1060

Dichiarazioni di FEDERICO Francesco. Vol. 4 Pag. nr.1066

V) Intervento nelle indagini della Procura di Marsala in favore di MESSINA DENARO Matteo Vol. 4 Pag. nr.1070

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo. Vol. 4 Pag. nr.1070

Dichiarazioni di SIINO Angelo. Vol. 4 Pag. nr.1079

VI) Notizie sull’esecuzione di provvedimenti cautelari Vol. 4 Pag. nr.1112

Introduzione. Vol. 4 Pag. nr.1112

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo. Vol. 4 Pag. nr.1114

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni. Vol. 4 Pag. nr.1119

Dichiarazioni SIINO Angelo Vol. 4 Pag. nr.1123

Dichiarazioni di MILAZZO Francesco. Vol. 4 Pag. nr.1124

Dichiarazioni di LA BARBERA Gioacchino Vol. 4 Pag. nr.1128

Dichiarazioni di PALAZZOLO Salvatore Vol. 4 Pag. nr.1130

A) Notizie sulle indagini di cui ai proc. Nn. 14/89 e 879/90 e sull’esecuzione dell’ordinanza cautelare del GIP di Marsala del 13.10.90 Vol. 4 Pag. nr.1132

Dichiarazioni di BONO Pietro. Vol. 4 Pag. nr.1132

Dichiarazioni di SCIARRATTA Renato. Vol. 4 Pag. nr.1142

Dichiarazioni di MISITI Francesco. Vol. 4 Pag. nr.1148

Dichiarazioni di BLUNDA Mario Vol. 4 Pag. nr.1152

B) Notizie sull’esecuzione delle OCC dell’1.3.93 nei confronti di ALFANO Calogero + 15 nell’ambito del proc. N. 879/90 RGN e 137/90 GIP Vol. 4 Pag. nr.1157

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 4 Pag. nr.1158

C) Notizie sull’esecuzione dell’ordinanza cautelare del GIP di Palermo del 30.3.93 cd “operazione Florio ovvero Lilibeo” Vol. 4 Pag. nr.1164

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 4 Pag. nr.1164

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 4 Pag. nr.1167

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 4 Pag. nr.1173

Dichiarazioni di DELL’ANNA Elio Vol. 4 Pag. nr.1175

D) Notizie sull’esecuzione dell’ordinanza cautelare del GIP di Palermo del 24.3.94 cd “operazione Petrov” Vol. 4 Pag. nr.1197

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 4 Pag. nr.1197

Dichiarazioni di MILAZZO Francesco Vol. 4 Pag. nr.1201

Dichiarazioni di DELL’ANNA Elio Vol. 4 Pag. nr.1204

E) La latitanza di AGATE Mariano a seguito del provvedimento di cattura del 17.3.82 Vol. 4 Pag. nr.1210

Dichiarazioni di GEBBIA Nicolò Vol. 4 Pag. nr.1210

F) La latitanza di PANDOLFO Vincenzo e RALLO Francesco a seguito della OCC del 5.10.91 Vol. 4 Pag. nr.1216

Dichiarazioni di BONFIGLIO Marco Vol. 4 Pag. nr.1216

VII) La fuga di notizie riguardanti la collaborazione di CALCARA e SPATOLA Vol. 4 Pag. nr.1219

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni. Vol. 4 Pag. nr.1219

Dichiarazioni di BONO Pietro Vol. 4 Pag. nr.1221

VIII) Il progetto di attentato a Marsala in danno del dott. BORSELLINO Vol. 4 Pag. nr.1224

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 4 Pag. nr.1224

Dichiarazioni di DI MAGGIO Baldassare Vol. 4 Pag. nr.1234

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 4 Pag. nr.1239

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Carlo Vol. 4 Pag. nr.1243

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 4 Pag. nr.1254

Dichiarazioni di COSTANTINI Luciano Vol. 4 Pag. nr.1259

Dichiarazioni di LO VOI Francesco Vol. 4 Pag. nr.1261

IX) I colloqui tra DE DONNO, MORI, MELI e SIINO: Notizie su CANALE e LOMBARDO Vol. 4 Pag. nr.1266

Introduzione Vol. 4 Pag. nr.1266

Dichiarazioni di MORI Mario Vol. 4 Pag. nr.1280

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 4 Pag. nr.1282

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 4 Pag. nr.1291

Dichiarazioni di MELI Giovanni Vol. 4 Pag. nr.1296

A) Vicenda relativa alle indagini su MAFIA-APPALTI: le indagini su Pantelleria Vol. 4 Pag. nr.1304

Dichiarazioni di SIINO Angelo. Vol. 4 Pag. nr.1313

Dichiarazioni di DE DONNO. Vol. 4 Pag. nr.1327

Dichiarazioni di FURIA. Vol. 4 Pag. nr.1329

Dichiarazioni di PAVIA. Vol. 4 Pag. nr.1330

Dichiarazioni di IUPPA Bartolo. Vol. 4 Pag. nr.1338

Dichiarazioni di BORSELLINO Manfredi. Vol. 4 Pag. nr.1340

Dichiarazioni di SIINO Angelo. Vol. 4 Pag. nr.1341

Dichiarazioni di DE DONNO. Vol. 4 Pag. nr.1343

Dichiarazioni di IANNETTA. Vol. 4 Pag. nr.1373

Dichiarazioni di SINICO Umberto. Vol. 4 Pag. nr.1375

Dichiarazioni di COLAVITO. Vol. 4 Pag. nr.1376

Dichiarazioni di DEL SOLE. Vol. 4 Pag. nr.1377

Dichiarazioni di SCIARRINO Rosario. Vol. 4 Pag. nr.1378

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni. Vol. 4 Pag. nr.1385

VOLUME 5 (cliccaci su per scaricare il documento e leggerlo)

Dichiarazioni di D’AGOSTINO Benedetto. Vol. 5 Pag. nr.1407

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo. Vol. 5 Pag. nr.1418

Dichiarazioni di SIINO Angelo. Vol. 5 Pag. nr.1422

Dichiarazioni di MELI Giovanni. Vol. 5 Pag. nr.1444

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 5 Pag. nr.1450

B) Notizie date da CANALE a MESSINA Francesco su un pranzo di alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri Vol. 5 Pag. nr.1458

Dichiarazioni di SIINO Angelo. Vol. 5 Pag. nr.1458

Dichiarazioni di DE DONNO. Vol. 5 Pag. nr.1464

Dichiarazioni di MORI Mario. Vol. 5 Pag. nr.1473

Dichiarazioni di SINICO Umberto. Vol. 5 Pag. nr.1478

Dichiarazioni di SCIARRINO Rosario. Vol. 5 Pag. nr.1479

Dichiarazioni di DEL SOLE Raffaele. Vol. 5 Pag. nr.1481

C) Fuga di notizie su dichiarazioni rese dall’ing. VITA sul conto di SIINO Vol. 5 Pag. nr.1484

Dichiarazioni di SIINO Angelo. Vol. 5 Pag. nr.1484

X) Richiesta di informazioni sul conto del collaboratore DI MAGGIO Vol. 5 Pag. nr.1488

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 5 Pag. nr.1488

Dichiarazioni della sig.ra Agnese PIRAINO BORSELLINO Vol. 5 Pag. nr.1496

Dichiarazioni di BORSELLINO Manfredi Vol. 5 Pag. nr.1497

Dichiarazioni di BORSELLINO Lucia Vol. 5 Pag. nr.1501

XI) Rivelazioni di notizie riguardanti l’indagine sul sen. ANDREOTTI Vol. 5 Pag. nr.1513

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 5 Pag. nr.1513

Dichiarazioni di INGROIA Antonio Vol. 5 Pag. nr.1527

XII) Corruzione posta in essere da Natale EVOLA per il tramite di FEDERICO Vol. 5 Pag. nr.1536

Dichiarazioni di FEDERICO Francesco Vol. 5 Pag. nr.1536

Dichiarazioni di BONO Pietro Vol. 5 Pag. nr.1551

XIII) Richiesta di intervento per una partita di mosto sequestrata a BONO Pietro Vol. 5 Pag. nr.1553

Dichiarazioni di BONO Pietro Vol. 5 Pag. nr.1553

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 5 Pag. nr.1563

Le altre condotte abusive

a) Richiesta di intervento in favore di DEMMA Vol. 5 Pag. nr.1565

Dichiarazioni di DI CARLO Francesco Vol. 5 Pag. nr.1565

b) Le indagini al comune di Campobello di Mazara Vol. 5 Pag. nr.1572

Dichiarazioni di BONO Pietro Vol. 5 Pag. nr.1572

Dichiarazioni di CIRROTTA Giovanni Vol. 5 Pag. nr.1576

c) Restituzione della Golf sequestrata a ZICHITTELLA Ignazio Vol. 5 Pag. nr.1586

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Carlo Vol. 5 Pag. nr.1586

Dichiarazioni di ZICHITTELLA Ignazio Vol. 5 Pag. nr.1592

CAP. VIII: LE REMUNERAZIONI IN FAVORE DEL MARESCIALLO CANALE Vol. 5 Pag. nr.1608

Introduzione Vol. 5 Pag. nr.1609

I) Contributo delle famiglie mafiose nella realizzazione della villa del m.llo CANALE Vol. 5 Pag. nr.1609

Dichiarazioni di PATTI Antonio Vol. 5 Pag. nr.1609

Dichiarazioni di SIINO Angelo Vol. 5 Pag. nr.1612

Dichiarazioni di DI BENEDETTO Vito Vol. 5 Pag. nr.1614

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 5 Pag. nr.1615

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 5 Pag. nr.1620

II) Le elargizioni in denaro in favore del m.llo CANALE; ruolo del dott. PANDOLFO e di CASCIOLO Vol. 5 Pag. nr.1624

Dichiarazioni di SINACORI Vincenzo Vol. 5 Pag. nr.1624

Dichiarazioni di BRUSCA Giovanni Vol. 5 Pag. nr.1641

III) Le risultanze patrimoniali Vol. 5 Pag. nr.1646

Supplemento di consulenza tecnico contabile Vol. 5 Pag. nr.1647

IV) Considerazioni finali Vol. 5 Pag. nr.1672

N.B. Ribadiamo che Canale venne assolto, quindi nessuna accusa rispetto il suo operato che è stato giudicato da chi ne ha competenza, ma soltanto per completezza e dovere di cronaca.

Gian J. Morici