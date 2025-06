PALERMO, 20/06/2025. “Ai lavoratori metalmeccanici, in sciopero per il rinnovo contrattuale, va il nostro pieno sostegno. Comune e Regione li supportino in questa battaglia di civiltà”.

Lo affermano il deputato regionale M5S Adriano Varrica e il consigliere comunale Antonino Randazzo, oggi in piazza con i lavoratori. I due esponenti M5S hanno predisposto un ordine del giorno che sarà presentato sia al Comune che all’Ars per sostenere le loro rivendicazioni. A Comune e Regione si chiede di farsi parte attiva anche con interlocuzioni col governo nazionale allo scopo di perseguire il rinnovo del contratto.