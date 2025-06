Il coordinatore siciliano del M5S: “Il centrodestra gestisce la sanità in Sicilia da quasi vent’anni. Il 15 giugno tutti in piazza Bologni a Palermo. Sanità X Tutti con i cittadini ed il presidente Giuseppe Conte”

Palermo 13 giugno 2025 – “Non passa giorno senza che un cittadino che necessita del servizio sanitario regionale non si trovi davanti ad una vera e propria Odissea di lungaggini o disservizi e non passa giorno senza che la Magistratura e le Forze dell’ordine, cui va il nostro plauso e ringraziamento, non scoprano sistemi affaristici nella gestione di appalti, forniture e assunzioni. Da quasi vent’anni la sanità in Sicilia è gestita dal centrodestra ed i risultati sono questi. Adesso basta! Domenica saremo in piazza a Palermo con i cittadini ed il presidente Giuseppe Conte per dire basta a questo sistema”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, promotore della grande manifestazione del 15 giugno a Palermo Sanità x Tutti. Appuntamento alle 16.30 da Corso Vittorio Emanuele (incrocio con piazza della Vittoria), da dove partirà il corteo diretto a piazza Bologni alla presenza del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Alla manifestazione, cui hanno aderito le forze politiche alternative alle destre che governano la regione, hanno aderito anche le parti sociali e saranno ascoltate le testimonianze di cittadini e pazienti vittime di malasanità nella nostra regione.

“Nel caso odierno – conclude Di Paola – i magistrati della Procura di Palermo ipotizzano turbative d’asta di gare per 130 milioni di euro, parlando di una sanità ‘affetta da una corruzione sistemica’. Un fatto gravissimo che pone l’accento sul fatto che a sanità siciliana necessiti uno shock ed una riorganizzazione totale, che metta al centro gli interessi dei cittadini, non della politica e dei comitati d’affari”.