Provinciali Messina, trionfa Carmelo Pietrafitta: oltre 7.100 voti per il candidato di Forza Italia, il più votato in Sicilia

È Carmelo Pietrafitta, esponente della lista di Forza Italia a Messina, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle elezioni provinciali di secondo livello svoltesi lo scorso fine settimana, con oltre 7.100 voti equivalenti. Un risultato straordinario che lo consacra non solo come il più votato nella provincia dello Stretto, ma anche a livello regionale tra tutti gli eletti in questa tornata.

Un’affermazione personale di rilievo, che si affianca all’ottimo risultato complessivo della lista, capace di conquistare due seggi nel nuovo Consiglio provinciale.

Per il deputato regionale Alessandro De Leo, “questo voto conferma che il gruppo sta lavorando in modo efficace e concreto in provincia di Messina, grazie a una forte sinergia con gli amministratori locali – sindaci, assessori, consiglieri – che rappresentano il cuore pulsante dei nostri territori. Un impegno collettivo che ci permetterà di portare nel Consiglio provinciale le istanze delle comunità locali, restituendo rappresentanza dopo anni di vuoto istituzionale causato dalla soppressione delle province”.

De Leo aggiunge inoltre: “Un sentito ringraziamento va a tutti i sindaci e consiglieri comunali che, con il loro voto e la loro fiducia, hanno reso possibile questo importante successo. Un risultato che premia il nostro radicamento territoriale e l’impegno costante nella provincia di Messina e oltre”.

Sulla stessa linea il deputato nazionale Tommaso Calderone, che commenta: “Quella di Messina è stata una competizione complessa, ma il risultato ottenuto conferma la validità del lavoro svolto con determinazione e coerenza. È un segnale chiaro di fiducia da parte del territorio, che ci spinge a proseguire con ancora maggiore energia”.