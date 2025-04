On . Ida Carmina interrogazione stato dell’arte completamento strada statale Palermo-Agrigento

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e al Ministro per il Sud per fare piena luce sull’inaccettabile paralisi che caratterizza i lavori di ammodernamento della SS 121-189 Palermo–Agrigento, un’arteria fondamentale per la mobilità interna della Sicilia.

In 12 anni di cantiere risultano completati soltanto 8 chilometri su 37, ovvero meno di un terzo di un terzo del tracciato.

I lavori sulla restante parte sono ancora incompiuti o sospesi per problemi tecnici, amministrativi e finanziari.

Una situazione indegna di un Paese europeo, che grava in modo pesantissimo sulle aree interne della Sicilia, con gravi ricadute economiche, sociali e culturali, e, cosa ancor più grave con ricadute pesantissime sulla sicurezza stradale, in una tratta in cui si sono verificati numerosi sinistri mortali, la cui pericolosità è maggiorata dai numerosi cantieri, aperti e mai chiusi.

Il danno è ancor più evidente se si considera la designazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 che doveva diventare un volano per l’intero territorio in una delle province italiane con le maggiori carenze infrastrutturali in termini di mobilità.

Non si può ignorare neanche la responsabilità del governo regionale, con lo stesso Presidente Schifani che, esattamente due anni fa, annunciava il completamento dell’opera entro il 2024.

Ancora una volta, il centrodestra si conferma maestro negli annunci, ma del tutto carente sul fronte dei fatti concreti.

È ora che i Governi nazionale e regionale forniscano risposte e soprattutto tempi certi. I siciliani non possono più aspettare”.

Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.