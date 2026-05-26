Premio Internazionale Navarro: quattro scrittori agrigentini sul podio
Si è svolta la cerimonia di premiazione del XVII Premio Internazionale Navarro 2026 e del X Convegno di studi Navarriani, in sinergia con l’Archivio di Stato di Agrigento, e con il Museo delle Marionette “ Antonio Pasqualino” di Palermo.
Per celebrare i Navarro nei luoghi in cui vissero la loro più intensa stagione creativa, in armonia con le finalità culturali del Team di Sicilia my love ed allo scopo di contribuire alla valorizzazione di autori non ancora noti, il Lions Club Sambuca Belice, la Fondazione Sicana, la Sicilbanca, la Fondazione Verga, Agrigento Capitale della Cultura, il Centro Studi Adranon, il Team Sicilia my love hanno celebrato la 17° edizione del Premio Internazionale Navarro 2026 ed il X Convegno di studi Navarriani, ““La lingua dei Navarro”.
Tre autori agrigentini hanno conquistato il podio del Premio Internazionale Navarro 2025-2026 XVII edizione. Si tratta di Andrea Ricci, medico agrigentino, che ha vinto il I premio nella sezione Teatro; Ornella Di Fede, professoressa di lettere classiche, vincitrice del II premio nella sezione Racconti, Valeria Mancarella, professoressa di lettere classiche, III premio per la sezione Romanzi Editi e Francesca Patti I Premio con il suo libro dal titolo Lontane dalle procelle del mondo.
Il Premio ed il Convegno del 2026 assumono connotazioni sempre più internazionali, come testimoniano le partecipazioni di apprezzati intellettuali, poeti e scrittori quali Efimia Țopa (Repubblica Moldova), Elda Jorganxhi (Albania), Dente Ángel Ricardo (Repubblica Argentina), Agnieszka Ziemecka (Polonia), Liliana Spataru (Brasov-Romania), Giuseppe Stracuzzi (Mistelback Austria), Marco Perez (Madrid ), Kurt Svatek (Vienna – Austria), Uri J. Nachimson (Polonia), RenzoArdiccioni e Calogero Gallletta (Rennes – Francia),
Tra gli adulti sono stati premiati:
Adulti
1)Poesia Singola
Poesia singola
1 Premio ex aequo
Maria Luisa Mainenti
Una rosa
Poesia singola
2 Premio ex aequo
Graziella Lo Vano
Cercami
Poesia singola
3 Premio ex aequo
Nicola Bonelli
Fiala d’ amor
Poesia singola
3 Premio ex aequo
Giuseppe Di Rosa
La scala in discesa
Poesia singola
Menzione d’onore
Gaspare Falcetta
Viandanti
Poesia singola
Menzione d’onore
Angelo Coco
Colapesce
Poesia singola
Menzione d’onore
Francesco Iacona
Vento
Poesia singola
Menzione d’onore
Cinzia Bucolo Catena
Ananche
Poesia singola
Menzione d’onore
Gabriella Vai
Arethusa
2) Silloge Inedita
Silloge inedita
1 Premio
Carlo Saporita
Nell’azzurro d’acque
Silloge Inedita
2 Premio ex aequo
Francesco Aurilio
Un giorno la poesia salverà il mondo
Silloge inedita
2 Premio ex aequo
Lucio Cannavò
Ruggine e primavera
Silloge inedita
3 Premio
Jana Carcara
Cieli di un istante
Silloge inedita
Menzione d’onore
Mallia Brunella
Mediterraneo sentire
Silloge Inedita
Menzione d’onore
Giuseppe La Spina
Accanto al mio cielo
3) Libro di Poesie Edito
Poesia edita
1 Premio
Giuseppina Pompetti
Aghi di vetro
Poesia edita
2 Premio
Girolamo La Marca
Stagioni sbagliate
Poesia edita
3 Premio ex aequo
Giuseppe Riccobono
Emozioni
Poesia edita
3 Premio ex aequo
Debora Di Pietra
Dietro la tua porta
Poesia edita
Menzione d’onore
Claudia Aliotta
Miraggi di Sicilia
Poesia edita
Menzione d’onore
Biagio Accardo
Esercizi di riparazioni
Narrativa Edita
Romanzi Editi:
- Romanzi storici :
Romanzi storici
1 Premio
Salvatore Lisi
Senza anima
Romanzi storici
2 Premio
Dario Villasanta
I santi non esistono e gli eroi son tutti morti
Romanzi vari :
Romanzi
1 Premio ex aequo
Vincenzo Giuseppe Baldi
Cenere
Romanzi
1 Premio ex aequo
Riccardo Alberto Mangiacapra
La tela di Archimede
Romanzi
2 Premio ex aequo
Gioacchino Di Bella
La cota
Romanzi
2 Premio ex aequo
Virginia Asaro
Le circostanze fragili, l’ombra di Pirandello
Romanzi
2 Premio ex aequo
Alessandro Carrani
Edesir L’essenza della vita
Romanzi
3 Premio ex aequo
Valeria Mancarella
Per un valido motivo
Romanzi
3 Premio ex aequo
Angela Flori
Tante volte ancora
Romanzi
Menzione d’onore
Antonella Carta
Devi andare
Romanzi
Menzione d’onore
Giovanna Cassarà
Sulle ali del sorriso
Romanzi
Menzione d’onore
Gianluca Iannotta
Vibrazioni
Romanzi
Menzione d’onore
Roberto Mistretta
Rosario Livatino un angelo in volo
Romanzi
Menzione d’onore
Calogero Galletta
Un Mondo Strano
Romanzi Gialli editi :
Romanzi Gialli editi
1 Premio
Valentina Raffa
Assurdo ma vero
Romanzi Gialli editi
2 Premio ex aequo
Patrizia Petruccione
Una camicia rosso sangue
Romanzi Gialli editi
2 Premio ex aequo
Riccardo Aicardi
Una camicia rosso sangue
Romanzi Gialli editi
2 Premio ex aequo
Giuseppe Diesi
Mistero della sacra reliquia
Romanzi Gialli editi
3 Premio ex aequo
Vincenzo Lusa
L’essenza della reciprocità
Romanzi Gialli inediti :
Romanzi Gialli inediti
1 Premio
Riccardo Giorgi
Le clochard e il mistero della grotta sommersa
Romanzi Gialli inediti
2 Premio
Domenico Carpagnano
Spezzate ma non vinte
Memoria e Autobiografia
Memoria e Autobiografia
1 Premio
Laura Salerno
Tre è il numero perfetto
Memoria e Autobiografia
2 Premio
Federica Storace
Bye bye amore (mio). Manuale tragicomico di sopravvivenza
. Memoria e Autobiografia
3 Premio
Giacomo Cardella
Autobiografia di un disastro
Racconti editi:
Racconti editi
1 Premio
Francesca Di Stefano
Vite allo specchio
Racconti editi
2 Premio ex aequo
Valentina Terranova
Tra mente e cuore
Racconti editi
2 Premio ex aequo
Michele Lambo
Percorsi onirici
Racconti editi
3 Premio ex aequo
Francesco Bianco
Sette storie per sette sere
Romanzi storici inediti :
Romanzi storici inediti
1 Premio
Salvatore Campo
Carnazza Romanzo fantastorico, anzi storico
Romanzi storici inediti
2 Premio
Maurizio Lancellotti
Apocalisse
Romanzi storici inediti
3 Premio
Canzio Dusi
Lo stupore tradito
Racconti Inediti:
Racconti inediti
1 Premio
Fiorella Gimigliano
Chaxiraxi de Cordoba
Racconti inediti
2 Premio ex aequo
Ornella Di Fede
L’uomo che non fumava la pipa
Racconti Inediti
2 Premio ex aequo
Antonina Marascia
Mucidda
Racconti inediti
3 Premio
Maria Di Frisco
I carrubi e il Carcano
8)Fiabe e Favole
Fiabe e Favole
2 Premio
Andrea Ferrara
I cugini Marachella – Avventure d’estate
Teatro
Teatro
1 Premio
Andrea Ricci
I pupari
Teatro
2 Premio ex aequo
Savì Manna
La scerra
Teatro
3 Premio ex aequo
Antonio Patti
Veronica
4) Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici su Vincenzo Navarro o su Emanuele Navarro della Miraglia.
Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici
1 Premio
Michele Vaccaro
Scoperte due storiche epistole.
Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici
2 Premio
Emanuele Insinna
Tre voci, un’isola: Navarro, Capuana e Verga
Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici
3 Premio
Cinzia Panuccio
Il Verismo: Quattro autori, un Sud che cambia
Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici
Menzione d’0nore
Fabio Vaccaro
Il linguaggio di Andrea Camilleri
5) Varia
Varia
1 Premio
Francesca Patti
Lontane dalle procelle del mondo
Varia
2 Premio
Ninfa Debora Bonacotta
Le miniere siciliane e i loro carusi
Varia
3 Premio
Antonino Oliveri
La Pasqua a Lucca Sicula. Storia, religione e folklore
Sono stati conferiti Premi speciali della Giuria per apprezzabili attività scientifiche, culturali e umanitarie a
- Prof. Rosario Atria
Promotore del Premio Letterario Internazionale “Selinunte” e della Galleria Letteraria
Motivazione sintetica: per la passione, l’abnegazione e lo zelo con cui promuove, soprattutto tra i giovani, l’identità e la forza creativa della storia e della cultura siciliana, coniugando rigore accademico, sensibilità umana e valorizzazione del territorio.
- Dr. Agostino Puccio
Direttore Sanitario dei Vigili del Fuoco per la Regione Sicilia
Motivazione sintetica: Medico legale, psicoterapeuta, esaminatore aeromedico ENAC, oggi Direttore Sanitario dei Vigili del Fuoco per la Regione Sicilia, si è lasciato apprezzare per la sue eccellenti competenze scientifiche e manageriali, nonché per le sue doti di sensibilità, correttezza, lealtà e umanità.
- Dr. Salvatore Caccamo
Prefetto della Provincia di Agrigento
Motivazione sintetica: per il suo esemplare impegno culturale nel garantire la legalità e il benessere delle comunità servite, nonché per la sua incisiva tutela della sicurezza urbana, dei fragili e degli emarginati e dei valori di pace, giustizia e libertà.
- Dr. Raimondo Liotta
Commissario del Comune di Sambuca di Sicilia
Motivazione sintetica: per avere svolto il suo ruolo di Commissario nell’interesse esclusivo di tutti i cittadini di Sambuca, con equilibrio istituzionale e trasparenza, per ricucire ogni cesura sociale e favorire la prospettiva di un futuro libero, democratico e costruttivo per tutta la Comunità sambucese.
Al X Convegno studi Navarriani sono intervenuti, con apprezzati, qualificati ed innovativi interventi: Dr.ssa Rosanna Florio – Dir. Archivio di Stato di Agrigento e Sezione di Sciacca – Esperienze di narrazione degli archivi. Dalla ricerca al racconto, Prof.ssa Mimma Franco – Critico letterario – La modernità della lingua di Emmanuele Navarro. Prof.ssa Gabriella Cacioppo – Docente Critico letterario – Il Mediterraneo e gli scorci del paesaggio siculo nella lingua dei Navarro, Prof. Michele Vaccaro – Storico – Lo stile e la lingua nelle opere di Vincenzo Navarro tra Arcadia e Classicismo. Prof. Franco Lo Vecchio – Scrittore, fotografo e giornalista – Gli Italiani a Parigi. I piccoli mendicanti napoletani. Prof.ssa Mariza Rusignuolo – Docente Critico letterario – La lingua di Emmanuele Navarro ne “Le macchiette parigine ” . Prof. Vincenzo Castellano – Scrittore – Presidente Amopa – Passione e linguaggio descrittivo in ” ce que femme veut…”. Prof.ssaMargherita Aiello – Docente – Critico letterario La lingua dei Navarro, Prof.ssa Gisella Mondino – Docente e scrittrice – Coordinatrice scientifica del X Convegno Studi Navarriani 2026 – Intorno alla lingua di Vincenzo Navarro, Prof.ssa Daniela Bonavia – Liceo Scientifico “Enrico Fermi” Sciacca – Direttrice Unitre Sambuca – Lingua, identità e verismo: il laboratorio stilistico di Emanuele Navarro. Dr. Pietro Amorelli – Farmacista – Un’inedita lettera di Emanuele Navarro a Gabriele Colonna, Prof. Emanuele Insinna – Scrittore e saggista – Camminare tra le pietre di Zabut, Prof.ssa Daniela Balsano – Docente I. C.S. “Emanuele Armaforte” Altofonte – A cu appartene .