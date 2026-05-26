Premio Internazionale Navarro: quattro scrittori agrigentini sul podio

Si è svolta la cerimonia di premiazione del XVII Premio Internazionale Navarro 2026 e del X Convegno di studi Navarriani, in sinergia con l’Archivio di Stato di Agrigento, e con il Museo delle Marionette “ Antonio Pasqualino” di Palermo.

Per celebrare i Navarro nei luoghi in cui vissero la loro più intensa stagione creativa, in armonia con le finalità culturali del Team di Sicilia my love ed allo scopo di contribuire alla valorizzazione di autori non ancora noti, il Lions Club Sambuca Belice, la Fondazione Sicana, la Sicilbanca, la Fondazione Verga, Agrigento Capitale della Cultura, il Centro Studi Adranon, il Team Sicilia my love hanno celebrato la 17° edizione del Premio Internazionale Navarro 2026 ed il X Convegno di studi Navarriani, ““La lingua dei Navarro”.

Tre autori agrigentini hanno conquistato il podio del Premio Internazionale Navarro 2025-2026 XVII edizione. Si tratta di Andrea Ricci, medico agrigentino, che ha vinto il I premio nella sezione Teatro; Ornella Di Fede, professoressa di lettere classiche, vincitrice del II premio nella sezione Racconti, Valeria Mancarella, professoressa di lettere classiche, III premio per la sezione Romanzi Editi e Francesca Patti I Premio con il suo libro dal titolo Lontane dalle procelle del mondo.

Il Premio ed il Convegno del 2026 assumono connotazioni sempre più internazionali, come testimoniano le partecipazioni di apprezzati intellettuali, poeti e scrittori quali Efimia Țopa (Repubblica Moldova), Elda Jorganxhi (Albania), Dente Ángel Ricardo (Repubblica Argentina), Agnieszka Ziemecka (Polonia), Liliana Spataru (Brasov-Romania), Giuseppe Stracuzzi (Mistelback Austria), Marco Perez (Madrid ), Kurt Svatek (Vienna – Austria), Uri J. Nachimson (Polonia), RenzoArdiccioni e Calogero Gallletta (Rennes – Francia),

Tra gli adulti sono stati premiati:

Adulti

1)Poesia Singola

Poesia singola

1 Premio ex aequo

Maria Luisa Mainenti

Una rosa

Poesia singola

2 Premio ex aequo

Graziella Lo Vano

Cercami

Poesia singola

3 Premio ex aequo

Nicola Bonelli

Fiala d’ amor

Poesia singola

3 Premio ex aequo

Giuseppe Di Rosa

La scala in discesa

Poesia singola

Menzione d’onore

Gaspare Falcetta

Viandanti

Poesia singola

Menzione d’onore

Angelo Coco

Colapesce

Poesia singola

Menzione d’onore

Francesco Iacona

Vento

Poesia singola

Menzione d’onore

Cinzia Bucolo Catena

Ananche

Poesia singola

Menzione d’onore

Gabriella Vai

Arethusa

2) Silloge Inedita

Silloge inedita

1 Premio

Carlo Saporita

Nell’azzurro d’acque

Silloge Inedita

2 Premio ex aequo

Francesco Aurilio

Un giorno la poesia salverà il mondo

Silloge inedita

2 Premio ex aequo

Lucio Cannavò

Ruggine e primavera

Silloge inedita

3 Premio

Jana Carcara

Cieli di un istante

Silloge inedita

Menzione d’onore

Mallia Brunella

Mediterraneo sentire

Silloge Inedita

Menzione d’onore

Giuseppe La Spina

Accanto al mio cielo

3) Libro di Poesie Edito

Poesia edita

1 Premio

Giuseppina Pompetti

Aghi di vetro

Poesia edita

2 Premio

Girolamo La Marca

Stagioni sbagliate

Poesia edita

3 Premio ex aequo

Giuseppe Riccobono

Emozioni

Poesia edita

3 Premio ex aequo

Debora Di Pietra

Dietro la tua porta

Poesia edita

Menzione d’onore

Claudia Aliotta

Miraggi di Sicilia

Poesia edita

Menzione d’onore

Biagio Accardo

Esercizi di riparazioni

Narrativa Edita

Romanzi Editi:

Romanzi storici :

Romanzi storici

1 Premio

Salvatore Lisi

Senza anima

Romanzi storici

2 Premio

Dario Villasanta

I santi non esistono e gli eroi son tutti morti

Romanzi vari :

Romanzi

1 Premio ex aequo

Vincenzo Giuseppe Baldi

Cenere

Romanzi

1 Premio ex aequo

Riccardo Alberto Mangiacapra

La tela di Archimede

Romanzi

2 Premio ex aequo

Gioacchino Di Bella

La cota

Romanzi

2 Premio ex aequo

Virginia Asaro

Le circostanze fragili, l’ombra di Pirandello

Romanzi

2 Premio ex aequo

Alessandro Carrani

Edesir L’essenza della vita

Romanzi

3 Premio ex aequo

Valeria Mancarella

Per un valido motivo

Romanzi

3 Premio ex aequo

Angela Flori

Tante volte ancora

Romanzi

Menzione d’onore

Antonella Carta

Devi andare

Romanzi

Menzione d’onore

Giovanna Cassarà

Sulle ali del sorriso

Romanzi

Menzione d’onore

Gianluca Iannotta

Vibrazioni

Romanzi

Menzione d’onore

Roberto Mistretta

Rosario Livatino un angelo in volo

Romanzi

Menzione d’onore

Calogero Galletta

Un Mondo Strano

Romanzi Gialli editi :

Romanzi Gialli editi

1 Premio

Valentina Raffa

Assurdo ma vero

Romanzi Gialli editi

2 Premio ex aequo

Patrizia Petruccione

Una camicia rosso sangue

Romanzi Gialli editi

2 Premio ex aequo

Riccardo Aicardi

Una camicia rosso sangue

Romanzi Gialli editi

2 Premio ex aequo

Giuseppe Diesi

Mistero della sacra reliquia

Romanzi Gialli editi

3 Premio ex aequo

Vincenzo Lusa

L’essenza della reciprocità

Romanzi Gialli inediti :

Romanzi Gialli inediti

1 Premio

Riccardo Giorgi

Le clochard e il mistero della grotta sommersa

Romanzi Gialli inediti

2 Premio

Domenico Carpagnano

Spezzate ma non vinte

Memoria e Autobiografia

Memoria e Autobiografia

1 Premio

Laura Salerno

Tre è il numero perfetto

Memoria e Autobiografia

2 Premio

Federica Storace

Bye bye amore (mio). Manuale tragicomico di sopravvivenza

. Memoria e Autobiografia

3 Premio

Giacomo Cardella

Autobiografia di un disastro

Racconti editi:

Racconti editi

1 Premio

Francesca Di Stefano

Vite allo specchio

Racconti editi

2 Premio ex aequo

Valentina Terranova

Tra mente e cuore

Racconti editi

2 Premio ex aequo

Michele Lambo

Percorsi onirici

Racconti editi

3 Premio ex aequo

Francesco Bianco

Sette storie per sette sere

Romanzi storici inediti :

Romanzi storici inediti

1 Premio

Salvatore Campo

Carnazza Romanzo fantastorico, anzi storico

Romanzi storici inediti

2 Premio

Maurizio Lancellotti

Apocalisse

Romanzi storici inediti

3 Premio

Canzio Dusi

Lo stupore tradito

Racconti Inediti:

Racconti inediti

1 Premio

Fiorella Gimigliano

Chaxiraxi de Cordoba

Racconti inediti

2 Premio ex aequo

Ornella Di Fede

L’uomo che non fumava la pipa

Racconti Inediti

2 Premio ex aequo

Antonina Marascia

Mucidda

Racconti inediti

3 Premio

Maria Di Frisco

I carrubi e il Carcano

8)Fiabe e Favole

Fiabe e Favole

2 Premio

Andrea Ferrara

I cugini Marachella – Avventure d’estate

Teatro

Teatro

1 Premio

Andrea Ricci

I pupari

Teatro

2 Premio ex aequo

Savì Manna

La scerra

Teatro

3 Premio ex aequo

Antonio Patti

Veronica

4) Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici su Vincenzo Navarro o su Emanuele Navarro della Miraglia.

Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici

1 Premio

Michele Vaccaro

Scoperte due storiche epistole.

Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici

2 Premio

Emanuele Insinna

Tre voci, un’isola: Navarro, Capuana e Verga

Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici

3 Premio

Cinzia Panuccio

Il Verismo: Quattro autori, un Sud che cambia

Saggi, articoli, tesi di Laurea, studi monografici

Menzione d’0nore

Fabio Vaccaro

Il linguaggio di Andrea Camilleri

5) Varia

Varia

1 Premio

Francesca Patti

Lontane dalle procelle del mondo

Varia

2 Premio

Ninfa Debora Bonacotta

Le miniere siciliane e i loro carusi

Varia

3 Premio

Antonino Oliveri

La Pasqua a Lucca Sicula. Storia, religione e folklore

Sono stati conferiti Premi speciali della Giuria per apprezzabili attività scientifiche, culturali e umanitarie a

Prof. Rosario Atria

Promotore del Premio Letterario Internazionale “Selinunte” e della Galleria Letteraria

Motivazione sintetica: per la passione, l’abnegazione e lo zelo con cui promuove, soprattutto tra i giovani, l’identità e la forza creativa della storia e della cultura siciliana, coniugando rigore accademico, sensibilità umana e valorizzazione del territorio.

Dr. Agostino Puccio

Direttore Sanitario dei Vigili del Fuoco per la Regione Sicilia

Motivazione sintetica: Medico legale, psicoterapeuta, esaminatore aeromedico ENAC, oggi Direttore Sanitario dei Vigili del Fuoco per la Regione Sicilia, si è lasciato apprezzare per la sue eccellenti competenze scientifiche e manageriali, nonché per le sue doti di sensibilità, correttezza, lealtà e umanità.

Dr. Salvatore Caccamo

Prefetto della Provincia di Agrigento

Motivazione sintetica: per il suo esemplare impegno culturale nel garantire la legalità e il benessere delle comunità servite, nonché per la sua incisiva tutela della sicurezza urbana, dei fragili e degli emarginati e dei valori di pace, giustizia e libertà.

Dr. Raimondo Liotta

Commissario del Comune di Sambuca di Sicilia

Motivazione sintetica: per avere svolto il suo ruolo di Commissario nell’interesse esclusivo di tutti i cittadini di Sambuca, con equilibrio istituzionale e trasparenza, per ricucire ogni cesura sociale e favorire la prospettiva di un futuro libero, democratico e costruttivo per tutta la Comunità sambucese.

Al X Convegno studi Navarriani sono intervenuti, con apprezzati, qualificati ed innovativi interventi: Dr.ssa Rosanna Florio – Dir. Archivio di Stato di Agrigento e Sezione di Sciacca – Esperienze di narrazione degli archivi. Dalla ricerca al racconto, Prof.ssa Mimma Franco – Critico letterario – La modernità della lingua di Emmanuele Navarro. Prof.ssa Gabriella Cacioppo – Docente Critico letterario – Il Mediterraneo e gli scorci del paesaggio siculo nella lingua dei Navarro, Prof. Michele Vaccaro – Storico – Lo stile e la lingua nelle opere di Vincenzo Navarro tra Arcadia e Classicismo. Prof. Franco Lo Vecchio – Scrittore, fotografo e giornalista – Gli Italiani a Parigi. I piccoli mendicanti napoletani. Prof.ssa Mariza Rusignuolo – Docente Critico letterario – La lingua di Emmanuele Navarro ne “Le macchiette parigine ” . Prof. Vincenzo Castellano – Scrittore – Presidente Amopa – Passione e linguaggio descrittivo in ” ce que femme veut…”. Prof.ssaMargherita Aiello – Docente – Critico letterario La lingua dei Navarro, Prof.ssa Gisella Mondino – Docente e scrittrice – Coordinatrice scientifica del X Convegno Studi Navarriani 2026 – Intorno alla lingua di Vincenzo Navarro, Prof.ssa Daniela Bonavia – Liceo Scientifico “Enrico Fermi” Sciacca – Direttrice Unitre Sambuca – Lingua, identità e verismo: il laboratorio stilistico di Emanuele Navarro. Dr. Pietro Amorelli – Farmacista – Un’inedita lettera di Emanuele Navarro a Gabriele Colonna, Prof. Emanuele Insinna – Scrittore e saggista – Camminare tra le pietre di Zabut, Prof.ssa Daniela Balsano – Docente I. C.S. “Emanuele Armaforte” Altofonte – A cu appartene .