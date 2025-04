Autismo. Ciminnisi (M5S): «La scadenza del 30 aprile è vicina. Su Villa Betania Inaccettabile l’inerzia dell’ASP Trapani e dell’Assessorato regionale alla salute»

Palermo, 15 aprile 2025 – «È vergognoso e inaccettabile che, a due mesi dall’audizione in Commissione Salute e a fronte del recente sollecito formale da parte mia, l’ASP di Trapani continui a trascinarsi nel silenzio e nella totale inerzia rispetto al futuro di alcuni pazienti di Villa Betania. Qui non parliamo di cavilli burocratici: parliamo di persone, di famiglie, di adulti con autismo gravissimo che rischiano di trovarsi da un giorno all’altro privi dell’assistenza altamente specializzata di cui hanno bisogno per vivere dignitosamente».

La deputata regionale trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi, lancia un durissimo atto d’accusa contro l’ASP Trapani e l’assessorato regionale alla Salute per il ritardo inaccettabile nell’intervenire sulla crisi che sta travolgendo Villa Betania, centro d’eccellenza per l’autismo a Valderice gestito dalla Fondazione Auxilium. Nonostante il sollecito inviato all’Assessore alla Salute Daniela Faraoni, al direttore dell’ASP Danilo Faro Palazzolo, la situazione resta bloccata.

«L’ASP ha istituito un tavolo tecnico e mostrato volontà solo sulla carta, ma i fondi per garantire il servizio in convenzione non arrivano. Ad oggi – prosegue Ciminnisi – non c’è stata nessuna risposta concreta, mentre il conto alla rovescia verso il 30 aprile scorre impietoso».

«La rimozione e sostituzione del direttore generale dell’ASP di Trapani non può diventare il pretesto per bloccare ogni confronto e ignorare il dramma che centinaia di famiglie stanno vivendo. Se Villa Betania dovesse chiudere – conclude la deputata regionale – registreremo, dopo lo scandalo dei referti in ritardo, l’ennesimo disastro umano e sociale. Gli operatori perderanno il lavoro, ma soprattutto decine di adulti autistici perderanno l’unico luogo che li accoglie con competenza. Mi aspetto un intervento immediato da parte dell’assessore Faraoni. Chi riveste ruoli di responsabilità deve garantire risposte, non scaricare colpe. Qui il silenzio sta contribuendo alla rovina di una struttura di eccellenza e di decine di famiglie siciliane che vi ripongono speranza e fiducia per i loro cari».