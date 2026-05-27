10eLotto, in Sicilia vinti 22.500 euro
Festa in Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 26 maggio 2026 sono andate alla regione, tra i premi maggiori, vincite complessive per 22.500 euro. In Viale Vittorio Veneto a Florida, in provincia di Siracusa, colpo da 12.500 euro grazie ad un “6” Oro, mentre presso l’esercizio in Via Francesco Baracca a Palermo un “6” vale 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,64 miliardi da inizio anno.