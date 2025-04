[Sicilia] Caronia (NM) “Provvedimenti per imprese siano leva per una parità sostanziale”

«L’approvazione di norme che introducono premialità per le imprese impegnate a valorizzare le donne nel mondo del lavoro, sostenendone la formazione, l’accesso a ruoli apicali e l’assunzione di disoccupate over 50, rappresenta un passo concreto verso una parità che non sia solo formale, ma capace di riconoscere il doppio carico di responsabilità che le donne affrontano ogni giorno». Così Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, commenta l’emendamento al Ddl 738 “Attività Produttive”, approvato oggi all’Assemblea Regionale Siciliana.

«Iniziative come questa – prosegue Caronia – sono indispensabili per creare condizioni di reale equità, soprattutto in una regione come la Sicilia, dove il tasso di disoccupazione femminile resta critico. Premiare le aziende che investono in welfare aziendale, asili nido e percorsi di crescita professionale al femminile non è solo una questione di giustizia sociale, ma un modo intelligente per alleggerire il peso che grava sulle donne, spesso costrette a scegliere tra lavoro e cura della famiglia. La vera parità si costruisce rimuovendo gli ostacoli strutturali, a partire dalla conciliazione dei tempi di vita».

La deputata sottolinea come il provvedimento, che condiziona l’accesso ai finanziamenti regionali alla capacità delle imprese di promuovere politiche di genere, sia «una risposta concreta al fenomeno del drop-out lavorativo delle donne over 50, una fascia troppo spesso invisibile ma fondamentale per la crescita economica e sociale. Servono strumenti che riconoscano il valore della professionalità femminile senza ignorare le peculiarità del loro ruolo in ambito domestico».