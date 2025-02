Chi si aggiudicherà il “Miglior Testo” di Sanremo? Cristicchi e Brunori Sas tra i favoritissimi secondo gli esperti Sisal

Roma, 4 febbraio 2025 – Dopo aver scoperto i testi delle canzoni in gara a Sanremo la domanda sorge quasi spontanea: chi si aggiudicherà il premio Sergio Bardotti? Secondo gli esperti Sisal tra i tanti autori ricorrenti su più titoli emergono come i favoriti di quest’anno alcuni dei cantautori in gara: Simone Cristicchi e Brunori Sas.

Cristicchi, offerto a 1,50, cerca di conquistare questo riconoscimento con la sua delicata “Quando sarai piccola”, un brano intimo scritto insieme a Nicola Brunialti su un tema delicatissimo. Ma attenzione, l’esordio di Brunori Sas al Festival potrebbe essere una sorpresa e “L’albero delle noci”, opera in solitaria dell’artista calabrese, trionfare con la sua tenerezza. Questa possibilità è infatti data a 2,25.

Da quando è stato istituito, nel 2013, il premio Bardotti ha visto vincere solo per due volte lo stesso artista: Fiorella Mannoia. Prima nel 2017 e l’anno scorso con “Mariposa”. Raggiungere questo record nella 75° edizione potrebbe toccare solo ai Coma Cose o a Francesco Gabbani. La chance di vedere vincitrice la coppia di vita e di palco è data a 12,00 su Sisal.it mentre quella di applaudire il cantautore toscano pagherebbe 33 volte la posta.

Non ci resta che aspettare la finalissima del 15 febbraio per scoprire di chi sarà il “Miglior Testo”!

Per scoprire come se la caveranno tutti gli artisti in gara, di seguito sono disponibili le quote: https://www.sisal.it/scommesse-matchpoint/evento/spettacolo/festival-sanremo/sanremo-2025