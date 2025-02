Giochi: una 44enne della provincia di Catania vince un Jackpot di 20mila euro

Parte con il botto il mese di febbraio per una giocatrice della provincia di Catania grazie a Cinco, il gioco di tombola.it che unisce il bingo e le carte francesi creato in esclusiva da tombola.it per tutti gli iscritti al sito. Questa volta la vincitrice è una 44enne della provincia di Catania, riferisce Agipronews, capace di aggiudicarsi un jackpot di ben 20mila euro acquistando biglietti per soli 40 centesimi e portando a casa il montepremi grazie al 5 di fiori. Cinco è uno dei pochi giochi in circolazione che offre un jackpot fisso di 20mila euro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dai giocatori presenti in sala.

Su tombola.it, oltre all’esclusivo Cinco, tanti altri giochi di bingo, dai più tradizionali ai più innovativi come Smorfia Bingo, il più amato dagli utenti per divertirsi con gli amici della chat totalmente gratuita. Con il primo deposito poi, un bonus del 200% sul deposito per provare gratis i giochi di bingo a disposizione per tutti gli appassionati d’Italia. Su tombola.it trovi anche Cubes, il gioco gratuito che fa vincere ogni giorno senza spendere nulla, più tanti premi garantiti e promozioni per tutto il mese di febbraio.