Ars – Regione. Pellegrino (FI) “Governo sempre presente. Galvagno e Schifani decideranno prossimi passi”

“Ancora una volta, qualcuno dell’opposizione parla senza cognizione di causa o, più probabilmente, per provare a strappare qualche rigo su qualche testata giornalistica.

Il Governo della Regione, col Presidente o con i suoi Assessori di volta in volta competenti per le materie trattate a Sala d’Ercole, è sempre stato presente ai lavori dell’Assemblea Regionale.

Il Vicepresidente Sammartino, che ha anche la delega ai rapporti col Parlamento, ha partecipato spesso, e lo ha fatto anche in occasione dell’ultima riunione, ai lavori della “capigruppo”, proprio per garantire l’indispensabile dialogo e raccordo fra Governo e Assemblea.

Proprio oggi, nel corso dell’ultima riunione si è deciso che non appena il Presidente Galvagno rientrerà a Palermo, con il Presidente Schifani vi sarà un confronto ed una valutazione congiunta su come impostare al meglio i prossimi mesi di lavoro in vista dei tanti ed importanti provvedimenti che ci aspettano.

Parlare quindi di “successi dell’opposizione” nel portare il Presidente Schifani in Aula è del tutto falso, oltre che decisamente di basso profilo istituzionale.

Il Governo sarà presente nelle modalità concordate in Conferenza dei capigruppo, a partire da martedì e mercoledì prossimo con il “Question time” su lavoro e sanità per il quale saranno presenti gli assessori al ramo ed il Vicepresidente della Regione.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

