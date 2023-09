EUROPA, CAIATA: APPROVATA ALL’UNANIMITÀ MIA RISOLUZIONE PER INGRESSO MOLDOVA IN UE

“Approvata all’unanimità la mia risoluzione in commissione affari esteri per l’ingresso della Moldova e Ucraina in EU”. Così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata, Presidente dell’InCE.

“Un piccolo grande passo verso l’ingresso di due paesi che troppo stanno aspettando per il loro ingresso nella famiglia europea. Un grande risultato frutto di una volontà unanime interna alla commissione e che abbraccia tutti i partiti e che impegna il nostro parlamento e governo a perorare tale ingresso nelle istituzioni europee- conclude il Segretario della commissione affari esteri e deputato di Fratelli d’Italia.

