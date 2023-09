Antonio De Luca (M5S) “Miracolo, Schifani (forse) verrà in aula a riferire sugli incendi. Per gli scandali sul turismo c’è sempre tempo”

“La notizia è che Schifani (forse) ritroverà la strada smarrita per sala d’Ercole per riferire sull’emergenza incendi che chiediamo da tempo. È già qualcosa, chissà che entro l’anno non si degni pure di dare risposte ai siciliani sugli scandali Cannes e See Sicily, due clamorosi flop dell’assessorato al Turismo per i quali abbiamo più volte chiesto inascoltati, una seduta ad hoc a sala d’Ercole alla presenza del presidente della Regione”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio de Luca commentando la calendarizzazione, avvenuta in sede di conferenza dei capigruppo, della seduta speciale sugli incendi all’Ars.

“Finalmente, è il caso di dirlo, dice De Luca. Abbiamo tante domande da fare sugli incendi al presidente, sulle tante cose che non hanno funzionato e sulla prevenzione quasi inesistente. Tutto ciò nell’ottica di evitare in futuro disastri come quelli registrati quest’estate in Sicilia. Già all’indomani, però, si deve cominciare a lavorare, andando oltre alle parole e ai buoni propostiti che troppo spesso da anni rimangono solo sulla carta”.

