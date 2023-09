Sicilia – Caruso (FI) “Nessun contrasto su sanità perché tema non trattato. Scelte saranno basate su competenza ed esperienza”

“Leggo con stupore sulla stampa odierna di presunti disaccordi all’interno della maggioranza in merito alle nomine dei vertici delle aziende sanitarie siciliane.

Sono stupito perché dell’argomento non si è nemmeno discusso ieri nel corso dell’incontro fra i segretari dei partiti di maggioranza e perché per sua natura e per scelta politica del Presidente della Regione questo argomento è fra quelli dove gli unici criteri di riferimento sono quelli della competenza e dell’esperienza in un settore chiave per la vita dei siciliani.

Su questi criteri si baserà la scelta del Presidente e della Giunta, nei tempi già stabiliti e cioè entro al fine di ottobre. E’ un tema su cui il Presidente Schifani ha preso precisi impegni con gli elettori che intende rispettare mantenendoli al centro della sua agenda politica e amministrativa.

Nel corso dell’incontro di ieri, né il primo né l’ultimo fra i partiti che sostengono il Governo regionale, sono stati tanti i temi sul tappeto, soprattutto in vista della ripresa dell’attività parlamentare all’ARS, dove arriveranno tante riforme importanti e tanti provvedimenti utili per il rilancio dell’economia nella nostra isola, fra tutti il tema dei rifiuti e del rilancio dei termovalorizzatori, la riforma dei Consorzi di bonifica, la prossima legge finanziaria e ovviamente il rilancio degli enti intermedi in vista del ritorno dell’elezione diretta dei Presidenti delle Province.

Come è normale che sia all’interno di una coalizione, su questi temi vi è stato un dibattito ed un confronto fra idee e proposte che arriveranno a sintesi grazie al lavoro del Governo regionale, del Presidente e dei suoi Assessori. Certamente però, nessuna divisione su un tema come quello delle nomine nella Sanità, cui non si è nemmeno fatto accenno.”

Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso.

condividi su: