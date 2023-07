In attesa del suo primo album MaLaVoglia apre il concerto di Enrico Ruggeri

MaLaVoglia foto di Roberto Recanatesi.jpg

L’8 luglio GianlucaMaLaVoglia apre il concerto di Enrico Ruggeri nella tappa del tour a Olevano di Lomellina (PV). Un anno di successi per il cantautore che culminerà nell’uscita del suo primo album.

Per MaLaVoglia, nato e cresciuto proprio in provincia di Pavia a Voghera, è una bellissima vetrina, a coronamento di un anno solare ricco di soddisfazioni e passi importanti. Sempre grazie all’agenzia Ferrari Eventi (di Giuliano Ferrari che organizza l’evento), Gianluca ha avuto già la possibilità di aprire a diversi artisti di primissimo piano come Nomadi, Roberto Vecchioni, Alex Britti, Umberto Tozzi, Raf, Albano Carrisi.

Saranno 5 i brani che MaLaVoglia presenterà al pubblico, riarrangiati in una speciale veste chitarra, voce e basso; sarà infatti accompagnato al basso da Francesco Tripi, bassista di fiducia con cui ha condiviso moltissime delle sue esperienze più significative.

Due dei 5 brani sono totalmente inediti, proprio per presentarli come l’assaggio di quello che sarà il suo primo album. In scaletta poi i brani Allevati a terra, Terra rossaePunto, che hanno fatto conoscere il cantautore in diversi contesti nazionali come il Premio Mia Martini, Area Sanremo e il NOKEPTV.

Proprio un anno fa infatti MaLaVoglia si piazzava al secondo posto del NOKEPTVcontest musicale organizzato da Saifam Musicin diretta sul canale 229diSky, con il suo brano PUNTO.

“Da lì in poi, a catena, sono successe moltissime cose” racconta il cantautore pavese “tra cui la mia partecipazione alTremiti Festival 2022organizzato dallaPuglia Soundsin omaggio a Lucio Dalla, insieme ad artisti comeRoy Paci, Serena Brancale, Renzo Rubino, Beppe Servillo. Poi è arrivata la chiamata diMarcello Balestra, storico collaboratore diLucio Dalla, che mi ha coinvolto nel suo spettacolo teatrale ‘Lucio c’è!’, che racconta Lucio attraverso le sue canzoni più significative e il vissuto condiviso proprio tra Marcello e il cantautore bolognese”. E annuncia ufficialmente: “Sto preparando il mio primo album, proprio per coronare tanti anni di lavoro e tutti i riconoscimenti ricevuti, non vedo l’ora di farvelo ascoltare“.

Proprio grazie a “Lucio c’è!” MaLaVoglia ha condiviso il palco conRon in una speciale e ancora più emozionante versione orchestrale dello show di Marcello Balestra; a dirigere quasi 50 elementi, infatti, c’era Diego Basso, ex direttore di orchestra di alcuni dei concerti di Lucio Dalla.

Nel frattempo a fine gennaio è uscito Vento, il singolo in featuring con Roberta Giallo e prodotto da Mediterraneo per l’etichettaMiraloop di Bologna, riscontrando ottimi consensi da parte di critica e pubblico.

A febbraio in collaborazione con il Teatro Bellodi Milano MaLaVoglia fa esordire il suo show A Modo Nostro, un live show presentato da Luisella Orsi(speaker di Radio Pnr Tortona) che ha visto alternarsi sul palco diversi artisti, Esposito, Roberta Giallo, Lumi, Guzzi, Nylon, Beatrice Campisi, Le Case di Lucy.

A maggio vince il Bagnolo Festival con il suo brano inedito Allevati a terra, festival sotto la direzione artistica di Barbara Zappamiglio, storica corista di Laura Pausini.

Appuntamento l’8 luglio a Olevano di Lomellina (PV) presso la Piazza del Municipio,alle ore 21. Prevendite online su VIVATICKET.IT

