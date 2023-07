Azione per il ricongiungimento dei docenti alle loro famiglie: proposta del CNDDU per integrare la Modulistica dei docenti della classe di concorso A046 – discipline giuridiche ed economiche relativa alla domanda di Assegnazione provvisoria 2023/2024

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in relazione alla domanda di Utilizzazione e assegnazione provvisoria 2023/2024, scadenza 5 luglio, invita i docenti della classe di concorso A046 – discipline giuridiche ed economiche ad allegare alla propria documentazione il modello con oggetto: “Educazione civica, Materia alternativa alla religione, attività di potenziamento socio-economico e per la legalità, docente tutor, docente-collaboratore del dirigente”, elaborato dal Segretario generale del CNDDU, avv. Alessio Parente.

Il modello è strutturato tenendo in considerazione i seguenti punti normativi:

l’art. 1, comma 7, lett. d), L.n. 107/2005 che assegna ai docenti di potenziamento socio-economico e per la legalità le funzioni di “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica”;

l’art. 2 comma 4 l.n. 92/2019 secondo cui “Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento e’ affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche ove disponibili…”

l’art. 2 comma 2 DPR 81/2009 secondo cui le dotazioni organiche sono da definirsi anche in base “all’articolazione dell’offerta formativa”;

la Circolare Ministeriale prot. n. 0019400 del 3 luglio 2015 (Adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto) secondo cui si afferma che “deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”

la Circolare 11729 del 29 aprile 2016 sull’organico di diritto che “rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni” e che, quindi, l’assegnazione non determina alcun ulteriore costo in capo all’amministrazione;

la normativa che disciplina le figure di docente tutor e di docente orientatore.

E in considerazione dei seguenti aspetti:

– L’introduzione della disciplina Educazione civica che, nelle scuole secondarie di secondo grado deve essere assegnata in via prioritaria alla classe A-46; –

– L’introduzione della Materia alternativa alla Religione che deve essere assicurata in tutte le scuole secondarie di secondo grado, nonché la scelta già operata in proposito da parte degli alunni;

– L’introduzione della figura del Docente tutor e docente orientatore, le cui funzioni possono essere svolte dai docenti di potenziamento socio-economico e per la legalità;

– La presenza di posti vacanti e disponibili ovvero non assegnati “in via prioritaria” a docenti della classe A-46/area di potenziamento socio-economico e per la legalità;

– La figura dei docenti-collaboratori dei Dirigenti scolastici;

– L’assenza di ulteriori spese a carico del Ministero dell’Istruzione, per l’assegnazione del docente presso scuole dell’ambito territoriale richiesto.

Inoltre il CNDDU, a tutela dei docenti della classe di concorso A046 chiede “che – ove non sia possibile accogliere la domanda di assegnazione sulla classe A-46 discipline giuridiche-economiche – codesta amministrazione provveda all’assegnazione provvisoria presso le sedi richieste per l’insegnamento di Educazione civica, Materia alternativa alla Religione ovvero per le funzioni di Docente tutor e/o orientatore, Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico ovvero altra posizione eventualmente compatibile con le competenze e l’organico di potenziamento di appartenenza; e che siano adeguatamente esposti i motivi di fatto e di diritto dell’eventuale diniego.”

I docenti potranno inviare una copia del modello allegato, reperibile sui canali social del CNDDU, all’indirizzo coordinamentodirittiumani@gmail.com.

Si ricorda che il CNDDU da tempo è impegnato sul fronte della restituzione / riconoscimento di alcune prerogative che sono state indebitamente sottratte a una classe di concorso costituita da professionisti competenti e gravemente bistrattati senza troppe motivazioni dalle scelte politiche precedenti, costretti a sacrifici economici e affettivi piuttosto pesanti che perdurano da più di otto anni con trasferimenti interprovinciali e assegnazioni provvisorie pressoché nulli.

Modello assegnazione provvisoria:

Ministero dell’Istruzione – Ufficio di competenza – Responsabile del procedimento

In copia per il CNDDU – Email: coordinamentodirittiumani@gmail.com

OGGETTO: Educazione civica, Materia alternativa alla religione, attività di potenziamento socio-economico e per la legalità, docente tutor, docente-collaboratore del dirigente

***

Il sottoscritto(nome) (cognome), C.F. , docente della classe A-46 Discipline giuridiche ed economiche, assunto ai sensi della l.n. 107/2015 quale e dell’organico di potenziamento socio-economico e per la legalità

visto l’art. 1, comma 7, lett. d), L.n. 107/2005 che assegna ai docenti di potenziamento socio-economico e per la legalità le funzioni di “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica”;

visto l’art. 2 comma 4 l.n. 92/2019 secondo cui “Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento e’ affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche ove disponibili…”

Visto l’art. 2 comma 2 DPR 81/2009 secondo cui le dotazioni organiche sono da definirsi anche in base “all’articolazione dell’offerta formativa”;

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 0019400 del 3 luglio 2015 (Adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto) secondo cui si afferma che “deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”

Vista la Circolare 11729 del 29 aprile 2016 sull’organico di diritto che “rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni” e che, quindi, l’assegnazione non determina alcun ulteriore costo in capo all’amministrazione;

Vista la normativa che disciplina le figure di docente tutor e di docente orientatore

Considerata

L’introduzione della disciplina Educazione civica che, nelle scuole secondarie di secondo grado deve essere assegnata in via prioritaria alla classe A-46;

che, nelle scuole secondarie di secondo grado deve essere assegnata in via prioritaria alla classe A-46; L’introduzione della Materia alternativa alla Religione che deve essere assicurata in tutte le scuole secondarie di secondo grado, nonché la scelta già operata in proposito da parte degli alunni;

che deve essere assicurata in tutte le scuole secondarie di secondo grado, nonché la scelta già operata in proposito da parte degli alunni; L’introduzione della figura del Docente tutor e docente orientatore, le cui funzioni possono essere svolte dai docenti di potenziamento socio-economico e per la legalità;

le cui funzioni possono essere svolte dai docenti di potenziamento socio-economico e per la legalità; La presenza di posti vacanti e disponibili ovvero non assegnati “in via prioritaria” a docenti della classe A-46/area di potenziamento socio-economico e per la legalità;

La figura dei docenti-collaboratori dei Dirigenti scolastici;

L’assenza di ulteriori spese a carico del Ministero dell’Istruzione, per l’assegnazione del docente presso scuole dell’ambito territoriale richiesto

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ E CHIEDE

Che – ove non sia possibile accogliere la domanda di assegnazione sulla classe A-46 discipline giuridiche-economiche – codesta amministrazione provveda all’assegnazione provvisoria presso le sedi richieste per l’insegnamento di Educazione civica, Materia alternativa alla Religione ovvero per le funzioni di Docente tutor e/o orientatore, Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico ovvero altra posizione eventualmente compatibile con le competenze e l’organico di potenziamento di appartenenza;

Che siano adeguatamente esposti i motivi di fatto e di diritto dell’eventuale diniego.

02.07.2023 Nome e Cognome

condividi su: