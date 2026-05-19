La Guida MICHELIN introduce Mindful Voices per valorizzare l’impegno di chef, albergatori e produttori di vino d’ispirazione

Forte delle sue competenze nel mondo della gastronomia, dell’ospitalità e del vino, la Guida MICHELIN lancia Mindful Voices, una piattaforma editoriale dedicata alle personalità capaci di creare ispirazione in questi tre universi.

Mindful Voices sarà introdotta progressivamente su scala mondiale. Parallelamente, la Stella Verde, finora limitata alla gastronomia, verrà interrotta.

La prima tappa del lancio di Mindful Voices si terrà il 1° giugno 2026 durante la cerimonia dedicata ai Paesi Nordici.

La Guida MICHELIN lancia Mindful Voices, un innovativo progetto editoriale pensato per mettere in luce le persone che, attraverso il loro impegno e le loro iniziative, propongono nuovi approcci nella gastronomia, nell’ospitalità e nel mondo del vino.

Mindful Voices: la Guida MICHELIN va oltre la gastronomia

In linea con la recente espansione della Guida nel mondo dell’ospitalità e del vino, oltre che con la sua rapida crescita internazionale in oltre 60 destinazioni, la Guida MICHELIN ha ideato un progetto editoriale ambizioso e universale.

Pensato per riflettere meglio il carattere unico di queste tre espressioni dell’arte di vivere e per superare i confini locali, Mindful Voices metterà in evidenza le pratiche ispiratrici di chef, albergatori e produttori di vino desiderosi di contribuire allo sviluppo responsabile delle loro filiere.

Nel frattempo, l’iniziativa della Stella Verde MICHELIN, limitata alla gastronomia, verrà gradualmente eliminata.

Per Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN:

“Mindful Voices darà voce a tutti coloro che stanno riscrivendo le regole nei rispettivi settori. Questo nuovo approccio nasce direttamente da ciò che i nostri team di ispettori vivono sul campo: incontri ed esperienze che contribuiscono a trasformare le pratiche e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide del futuro, che meritano di essere condivisi. Restando fedele alla propria identità e ai propri valori, la Guida MICHELIN amplificherà e darà piena risonanza a queste voci provenienti dai mondi della gastronomia, dell’ospitalità e del vino, affinché possano essere ascoltate ovunque.”

Mindful Voices: una piattaforma editoriale globale

I nuovi contenuti di Mindful Voices racconteranno – su scala globale – non i luoghi, ma le persone che li incarnano; coloro che innovano e danno vita a nuove iniziative capaci di ispirare.

Il progetto sarà lanciato:

Su tutte le piattaforme della Guida MICHELIN, digitali (web, app, social media) e cartacee, attraverso i ritratti di donne e uomini del mondo della gastronomia, dell’ospitalità e del vino.

Nel magazine della Guida MICHELIN, con approfondimenti a loro dedicati.

In occasione di eventi chiave che coinvolgeranno tali personalità.

La sezione editoriale “Mindful Voices”, accessibile direttamente dalla home page del sito e dell’app della Guida MICHELIN, permetterà a tutti di scoprire le iniziative e i progetti più ispiratori.

Lancio il 1° giugno 2026

Mindful Voices sarà presentato ufficialmente in occasione della cerimonia della Guida MICHELIN dedicata ai Paesi Nordici il 1° giugno 2026 a Copenaghen, in Danimarca. L’implementazione proseguirà a livello europeo e, successivamente, a livello mondiale nel corso del 2026.

Mindful Voices prende avvio dalla gastronomia – cuore dell’expertise della Guida MICHELIN – per poi estendersi all’ospitalità e, infine, al mondo del vino.