In Sicilia 9 incontri su tutte le province il 16 e 17 maggio. Già oltre 1500 le adesioni. Il coordinatore regionale Nuccio Di Paola: “Appello alla partecipazione, no bandiere di partito, solo idee per cambiare l’Italia”.

Palermo 8 maggio 2026 – Il Movimento 5 Stelle Sicilia sarà grande protagonista di Nova – Paola all’Italia, il metodo di partecipazione attiva e condivisa con i cittadini e i territori per scrivere insieme il programma di governo, nazionale e regionale. Con ben 100 incontri nello stesso fine settimana in tutta Italia, la Sicilia sarà uno degli spazi più autorevoli con ben 9 incontri in ciascuna delle province isolane cui si registra già il pieno di partecipazioni con già 1500 già iscritti (iscrizioni cliccando qui). Un vero e proprio appello alla partecipazione democratica di quanti più cittadini possibile per scrivere insieme il programma di governo, alternativo al centrodestra. Tavoli tematici e tecnologia a disposizione della cittadinanza in luoghi liberi da palchi e bandiere di partito.

“Si tratta del più grande processo di democrazia deliberativa partecipata mai costruito nel nostro Paese – dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola – per mettere nero su bianco il programma di governo progressista, alternativo ai disastri delle destre al governo. Tutto parte da una domanda semplice: Cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle persone? Noi abbiamo le idee molto chiare, ci abbiamo lavorato e ci lavoriamo ogni giorno nelle istituzioni, ma le regole si scrivono con i cittadini, non con le lobbies. Per questo chiamiamo a raccolta tutti, artigiani, studenti, imprenditori, professionisti, senza logiche di appartenenza. Intanto voglio esprimere la mia personale gratitudine ai nostri OST che stanno coordinando ciascun evento” – conclude Nuccio DI Paola.

I riferimenti per ciascun evento:

Agrigento – Angelo Costanza

Caltanissetta – Davide Diprima

Catania – Antonio Florio

Enna – Martina Iulianello

Messina – Grazia D’Angelo

Palermo – Vincenzo Zummo

Ragusa – Pietro Gurrieri

Siracusa – Teresa Lauria

Trapani – Marcella Mazzeo

Il programma degli eventi:

AGRIGENTO

Realmonte – Hotel Madison, Via Panoramica 100

17 maggio 2026 | dalle 11.00 alle 17.00

CALTANISSETTA

Villa Barile

17 maggio 2026 | dalle 10.00 alle 17.00

CATANIA

Hotel Plaza – Viale Ruggero di Lauria 43

17 maggio 2026 | dalle 10.00 alle 16.00

ENNA

Hotel Sicilia – Piazza Napoleone Colajanni 7

17 maggio 2026 | dalle 10.00 alle 17.00

MESSINA

Royal Palace Hotel – Via Tommaso Cannizzaro 3

17 maggio 2026 | dalle 11.00 alle 17.00

PALERMO

Officine Sandron – Via G.F. Luzzi 3

16 maggio 2026 | dalle 10.00 alle 17.00

RAGUSA

Villa Orchidea – Comiso

16 maggio 2026 | dalle 9.30 alle 17.30

SIRACUSA

Cocus Club Eventi – Via Ermocrate 85

17 maggio 2026 | dalle 10.00 alle 17.00

TRAPANI

Phi Hotel La Tonnara di Bonagia Resort – Piazza Tonnara 1, Valderice

16 maggio 2026 | dalle 10.00 alle 17.00

Questo il link per iscriversi: https://www.movimento5stelle.eu/nova2026/

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