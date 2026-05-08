CONTO ALLA ROVESCIA PER GLI SCHOOL DAYS 2026: A POCHI GIORNI DALL’INIZIATIVA MAGICLAND ANNUNCIA NUOVI OSPITI D’ECCEZIONE

A pochi giorni dall’avvio degli School Days 2026, in programma a MagicLand il 13 e 14 maggio, il palinsesto dei progetti didattici dedicati allo sport si arricchisce con la partecipazione di Xenia Francesca Palazzo, protagonista assoluta del nuoto paralimpico internazionale. L’atleta, che ha partecipato ai Giochi Paralimpici di Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024 conquistando due medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo, sarà tra gli ospiti più attesi dell’iniziativa dedicata agli studenti provenienti da tutta Italia.

Confermata anche la presenza di Vincenzo Mangiacapre, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, che prenderà parte a una speciale lezione condivisa insieme a Xenia Francesca Palazzo nell’ambito delle attività organizzate dalla Polizia Penitenziaria. L’incontro, della durata di circa un’ora e quindici minuti, offrirà agli studenti un’importante occasione di confronto sui valori dello sport, dell’inclusione, del sacrificio e della crescita personale, attraverso il racconto diretto di esperienze vissute ai massimi livelli agonistici.

Di grande intensità emotiva e valore educativo sarà anche l’intervento di Tina Raccuia, socia fondatrice della Rete della Salute, associazione nata per portare nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle comunità la cultura del contrasto a ogni forma di violenza e l’importanza di chiedere aiuto. All’interno del percorso formativo degli School Days sarà protagonista di un momento di riflessione particolarmente significativo, pensato per sensibilizzare i ragazzi sui temi del rispetto, della consapevolezza affettiva e della prevenzione della violenza di genere, attraverso parole capaci di lasciare un segno profondo nelle nuove generazioni.

Gli School Days 2026 rappresentano oggi uno dei più importanti progetti educativi esperienziali dedicati alle scuole italiane. Il 13 e 14 maggio, con oltre 50 progetti curati direttamente da Forze Armate, Forze dell’Ordine e Istituzioni, MagicLand si trasformerà infatti nella “Scuola senza pareti più grande d’Italia”. Due giornate pensate per accogliere migliaia di studenti provenienti da tutta Italia in un contesto fuori dall’ordinario, dove l’apprendimento prende forma attraverso l’esperienza diretta. Non una semplice uscita scolastica, ma un percorso strutturato capace di unire contenuti didattici, partecipazione attiva e coinvolgimento emotivo.

Dalla violenza di genere al bullismo e cyberbullismo, dall’uso consapevole della tecnologia e dei social alla sicurezza stradale, fino alla tutela dell’ambiente e alla cultura della legalità: tutti i temi verranno affrontati attraverso attività pratiche, dimostrazioni dal vivo e incontri diretti con professionisti e operatori impegnati quotidianamente sul territorio. I partecipanti non si limiteranno ad ascoltare, ma saranno coinvolti in prima persona in esperienze immersive e altamente formative.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Esercito Italiano, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, oltre a enti istituzionali e realtà operative di rilievo nazionale, tra cui Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Protezione Civile, ANAS, FareAmbiente, Federazione Motociclistica Italiana, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Associazione Familiari Vittime della Strada, Scuola Italiana Cani di Salvataggio, Space 42 e Rete della Salute.

Durante entrambe le giornate, il Parco sarà regolarmente aperto anche al pubblico, che potrà assistere a dimostrazioni, attività live e prendere parte all’atmosfera dell’evento, oltre a vivere tutte le attrazioni disponibili.

In allegato l’elenco delle dimostrazioni aperte al pubblico con orari e luoghi di svolgimento delle attività.