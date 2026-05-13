Palermo – “Un passo concreto per trasformare il ricordo di una tragedia in impegno civile e strumenti di prevenzione per i nostri giovani. Con l’approvazione all’unanimità del mio emendamento in Aula, diamo il via libera a un percorso di sensibilizzazione cruciale contro la violenza di genere nelle scuole siciliane”. Lo dice Marianna Caronia, capogruppo di Noi Moderati all’ARS, commentando il via libera della norma da lei voluta e approvata all’unanimità a Sala d’Ercole.

L’emendamento autorizza il dipartimento regionale dell’Istruzione a stipulare una convenzione con l’associazione “Sara Campanella”, nata per onorare la memoria della giovane studentessa vittima di femminicidio. L’obiettivo è programmare un calendario di iniziative su tutto il territorio regionale volte a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del contrasto alla violenza maschile sulle donne.

“Per sostenere questa iniziativa – spiega Caronia – abbiamo previsto uno stanziamento di 50 mila euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. È fondamentale che le istituzioni non si limitino alla solidarietà formale, ma offrano risorse certe per educare al rispetto e all’affettività, partendo proprio dai banchi di scuola”.