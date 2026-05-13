Progetti terapeutici disabili mentali, ok ai corsi di formazione per gli operatori delle Asp. Passa all’Ars emendamento M5S

Palermo, 13/05/2026. È stato approvato dall’Ars, nell’ambito del disegno stralcio della Prima commissione, un emendamento a prima firma del capogruppo M5S Antonio De Luca che prevede l’organizzazione, tramite il Cefpas, di corsi di formazione dell’assessorato alla Salute, rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle Asp in materia di progetti terapeutici individualizzati di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute.

“Garantire un’adeguata formazione al personale – commenta De Luca – è fondamentale per offrire adeguata assistenza a tanti soggetti che hanno bisogno di un approccio specifico e mirato per assicurare loro un trattamento adeguato, che spesso oggi non viene assicurato ovunque. La norma mira in particolare a garantire l’applicazione del budget di salute con metodi uniformi in tutta la Sicilia e non a macchia di leopardo, come purtroppo avviene oggi”

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