Lotto, in Sicilia vinti oltre 19mila euro – 10eLotto, a Monreale (PA) vinti 20mila euro

Lotto, in Sicilia vinti oltre 19mila euro

Esulta la Sicilia con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 7 maggio 2026, tra i premi maggiori, sono andati alla regione complessivamente 19.250 euro. Nel punto vendita in Corso Umberto ad Acireale, in provincia di Catania, vinti 10.250 euro grazie a tre ambi e un terno, invece in Via Filippo Turati a Caltanissetta un terno vale 9mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,09 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 479,6 milioni da inizio 2026.

10eLotto, a Monreale (PA) vinti 20mila euro

Il concorso del 10eLotto di giovedì 7 maggio 2026 ha premiato la Sicilia. Come riporta Agipronews, un giocatore di Monreale, in provincia di Palermo, ha vinto ben 20mila euro grazie a un 9, con una giocata effettuata in Via Novelli Pietro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,43 miliardi da inizio anno.