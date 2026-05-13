Morte Alessia La Rosa. Stati Generali “Grazie a lei e alla famiglia per l’amore e la passione che hanno donato a Palermo”

“La morte di una bambina lascia attoniti e feriti. Ci interroga nel profondo, nelle nostre idee, nel nostro impegno, nelle nostre fedi.

Ma in questo momento che è certamente di dolore vogliamo ricordare la vita di Alessia: breve, ma piena di energia, coraggio e passione. Una vita che è stata una lezione; e che resta un invito a guardare al tempo non come qualcosa da lasciare scorrere, ma come qualcosa da abitare.

Siamo grati ad Alessia per essere stata tra noi, anche se per troppo poco. E siamo grati alla sua famiglia per essere stata un modello di tenacia e speranza. Porteremo il vostro coraggio dentro il nostro lavoro quotidiano, perché nessun bambino e nessuna bambina provino mai la solitudine; perché tutti i bambini e le bambine possano sentire attorno a sé lo stesso amore e la stessa passione che Palermo ha saputo donare ad Alessia; lo stesso amore e la stessa passione che, soprattutto, Alessia ha saputo donare a Palermo.”

Lo dichiarano congiuntamente le associazioni e gli enti degli Stati Generali per l’infanzia e l’adolescenza e per le Politiche giovanili della città di Palermo.