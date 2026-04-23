Sanità, Aiop Sicilia: “La componente di diritto privato del sistema sanitario regionale costituisce parte essenziale dell’equilibrio complessivo del sistema. Servono programmazione, risorse adeguate e scelte riformatrici coerenti con la complessità delle sfide in atto”

Palermo, 23 aprile 2026 – In un contesto ancora segnato da persistenti criticità strutturali, da una crescente pressione sulla capacità di risposta del sistema sanitario e da rilevanti passaggi di riordino sul piano nazionale e regionale, la componente di diritto privato del sistema sanitario regionale si conferma presidio essenziale di stabilità, efficienza e continuità assistenziale.

È questo il senso dell’intervento svolto dalla Presidente di Aiop Sicilia, Barbara Cittadini, in occasione dell’Assemblea regionale dell’Associazione, nel corso della quale è stata sviluppata una riflessione ampia e approfondita sullo stato della sanità siciliana, sulle sue principali fragilità e sulle condizioni indispensabili per assicurarne equilibrio, sostenibilità e capacità di sviluppo. “La componente di diritto privato del sistema sanitario regionale non può essere considerata marginale, accessoria o meramente integrativa. Essa costituisce, a tutti gli effetti, una presenza stabile, responsabile e indispensabile nell’architettura complessiva dell’assistenza e concorre in misura determinante alla concreta esigibilità del diritto alla salute”, ha spiegato la Cittadini.

In questa prospettiva, la riflessione sviluppata da Aiop Sicilia assume un carattere chiaramente propositivo ed è sorretta da un rigoroso senso di responsabilità istituzionale. La componente di diritto privato del sistema sanitario regionale, infatti, “non si limita a segnalare le criticità esistenti o a rappresentare esigenze di settore, ma richiama il valore di un apporto che, anche negli anni più complessi, si è tradotto in risultati puntuali, misurabili e coerenti con gli obiettivi indicati dalla programmazione regionale, concorrendo in modo concreto alla stabilità del sistema, alla continuità dell’assistenza e alla capacità di risposta ai bisogni di salute”. “Servono scelte coraggiose, una programmazione adeguata, un quadro di risorse coerente e il pieno riconoscimento del ruolo che la componente di diritto privato del sistema sanitario regionale assolve nell’interesse dei cittadini”.

Aiop Sicilia rinnova “la propria disponibilità a porsi quale interlocutore concretamente operativo delle Istituzioni regionali, nella convinzione che soltanto da un confronto effettivo tra la componente di diritto pubblico e la componente di diritto privato del sistema sanitario regionale possa derivare una lettura realistica delle criticità ancora presenti e, insieme, l’individuazione delle soluzioni più adeguate per affrontarle. È in questa prospettiva di collaborazione leale, responsabile e lungimirante che può essere perseguito un assetto più equilibrato, più efficiente e più moderno del sistema sanitario regionale, capace di coniugare sostenibilità, appropriatezza e tutela effettiva del diritto alla salute”.