 Scomparsa generale Stefanizzi, il cordoglio del sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia: “Perdiamo un servitore dello Stato esemplare e un uomo di rara eleganza”

SAN GIUSEPPE JATO – Il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, esprime il proprio profondo dolore e il cordoglio dell’intera cittadinanza per la prematura scomparsa del generale di corpo d’armata in congedo Maurizio Stefanizzi.

“È con immenso dolore che apprendo della scomparsa del generale Stefanizzi – dice il sindaco -. Ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo e collaborare con lui quando ricopriva l’incarico di comandante della Compagnia dei carabinieri di Monreale. Di lui ricordo nitidamente la figura di uomo delle Istituzioni, un servitore dello Stato che ha interpretato la propria missione con una prudenza e un’eleganza d’animo fuori dal comune”.

Il legame del generale con il territorio monrealese e jatino è rimasto saldo negli anni, lasciando un segno profondo in quanti hanno avuto modo di apprezzarne le doti umane e professionali. “Il generale Stefanizzi ha lasciato un ricordo indelebile in tutto il nostro territorio – continua Siviglia -. L’Arma dei Carabinieri perde uno dei suoi uomini migliori, un esempio di integrità e dedizione che rimarrà fonte di ispirazione per le future generazioni. In questo momento di profonda tristezza, rivolgo a nome mio e della comunità di San Giuseppe Jato le più sentite condoglianze alla famiglia e all’Arma tutta”.