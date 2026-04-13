10eLotto, in Sicilia vincite per oltre 16mila euro
Festeggia la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 10 alla regione sono andati premi complessivi, tra le vincite maggiori, per un valore di 16.250 euro. Presso il punto vendita in Via Gramsci a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, vinti 11.250 euro grazie ad un “6” Oro, mentre in Via Comunale a Messina un “8” Doppio Oro vale 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 1,15 miliardi da inizio anno.