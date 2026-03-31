“L’ennesimo intervento del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, sul Piano sanitario regionale, conferma ciò che ormai è evidente a tutti: si occupa di tutto e di più, ben oltre il legittimo interesse sindacale, senza più nascondere una chiara finalità elettorale.

Piuttosto che alimentare polemiche strumentali, sarebbe utile che tutte le forze politiche e sociali facessero squadra per affermare e difendere gli interessi dei cittadini siciliani. La nostra specificità insulare rende impossibile il rispetto rigido dei parametri del DM 70, e su questo il governo Schifani sta portando avanti un confronto serrato con il ministero per ottenere le necessarie deroghe.

Chi oggi grida allo scandalo forse ha dimenticato che la sanità siciliana era stata ridotta in macerie da gestioni precedenti. Il Governo Schifani sta ricostruendo, nel rispetto delle regole ma con la fermezza di chi sa che l’isola ha necessità e peculiarità diverse dal resto del Paese e continuando a lavorare con responsabilità, e sulla cosiddetta ‘bocciatura’ del piano della rete ospedaliera ha già chiarito che vi sono dei normali rilievi tecnici ai quali verrà data puntuale risposta, come avviene nella normale dialettica tra Regione e ministero.”

Lo dichiara il Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana Stefano Pellegrino