Le politiche militari di Israele sono un pericolo per tutti gli ebrei (e non solo)

Il nesso tra le scelte belliche dello Stato di Israele e la sicurezza delle comunità ebraiche globali è oggi uno dei temi più caldi del dibattito internazionale, e sebbene Israele sia nato con l’ideale di essere un porto sicuro per ogni ebreo, l’attuale escalation in Libano e lo scontro diretto con l’Iran stanno ribaltando questa narrativa. Paradossalmente, le strategie di difesa e attacco del governo israeliano si stanno trasformando in un catalizzatore di rischio per chi vive fuori dai confini mediorientali.

Il rischio risiede nell’identificazione totale che l’attuale governo promuove tra le proprie azioni militari e l’identità ebraica universale. Presentandosi come il rappresentante di tutto l’ebraismo attraverso le generazioni, Israele compie operazioni di bombardamento e interventi terrestri ufficialmente in nome di tutto il popolo ebraico, agendo come un’avanguardia ideologica che coinvolge, volente o nolente, milioni di persone che non hanno preso parte a quelle decisioni.

Questa sovrapposizione espone la diaspora a una forma di rappresaglia violenta e indiscriminata, e per chi osserva il conflitto dall’esterno senza distinguere tra la politica di uno Stato sovrano e l’appartenenza religiosa di un individuo, ogni escalation a Beirut o a Teheran diventa un pretesto per colpire obiettivi ebraici locali. La conseguenza è drammatica: da Amsterdam a Detroit, si registra un’ondata senza precedenti di attacchi alle sinagoghe e ai centri comunitari. I luoghi di culto, che dovrebbero essere spazi di preghiera e pace, vengono trasformati in bersagli politici, percepiti come sedi diplomatiche del governo israeliano.

L’intensificarsi del conflitto sta agendo come un potente acceleratore per l’antisemitismo globale, offrendo terreno fertile per la radicalizzazione delle nuove generazioni, grazie alla violenza delle immagini che giungono attraverso reti internet, utilizzate per alimentare un odio ancestrale. Per molti giovani vulnerabili alla propaganda online, la distinzione tra l’esercito israeliano e il proprio vicino di casa di fede ebraica svanisce completamente.

In questo scenario, l’idea di Israele come garante della sicurezza globale vacilla pericolosamente. Finché il governo continuerà a legare indissolubilmente le proprie scelte militari all’identità di chi vive in Europa o in America, il rischio di un riflesso antisemita rimarrà altissimo. La diaspora si ritrova così a essere l’involontaria prima linea di una guerra che non ha scelto di combattere, pagando il prezzo di una strategia che antepone l’espansione del conflitto alla sicurezza dei singoli individui ovunque nel mondo.

A complicare ancora di più la situazione, l’attacco di Israele contro le raffinerie statali iraniane situate ad Asaluyeh, nel sud della nazione. L’operazione che ha danneggiato diversi serbatoi e zone delle infrastrutture collegate al giacimento offshore South Pars, ha causato l’immediata replica di Teheran, che ha definito l’azione un crimine di guerra e ha promesso una risposta severa. I Pasdaran hanno inoltre avvertito di tenersi lontani dai siti petroliferi di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi. Il raid è stato duramente criticato dal Qatar, che lo ritiene un atto sconsiderato, e dagli Emirati Arabi Uniti, preoccupati per i rischi che questa escalation comporta per la sicurezza energetica mondiale.

Gian J. Morici