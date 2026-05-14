[Sicilia] Caro-carburanti, Cisal: “Bene stanziamento Ars per le marinerie siciliane”

Palermo, 13 maggio 2026 – “L’emendamento approvato dall’Ars che destina 30 milioni per i contributi contro il caro-carburanti, di cui 5 a sostegno delle marinerie siciliane, è un segnale di grande sensibilità istituzionale da parte del governo regionale e delle forze parlamentari. Cisal sin dal primo momento è stata vicina alla federazione armatori siciliani, guidata da Fabio Micalizzi, e ieri nel confronto con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani e con il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno abbiamo chiesto un segnale in tal senso e l’approvazione di oggi a Sala d’Ercole è il mantenimento di un impegno preso con un settore produttivo fondamentale per la nostra Isola. Ringraziamo il presidente Schifani, il presidente Galvagno e l’Assemblea regionale per questo risultato che ci auguriamo sia solo il primo di una lunga serie a sostegno del settore della pesca”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca (Cisal Sicilia) e Giovanni Lo Schiavo (Cisal Catania).

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